Sergio Peña reveló el motivo de su salida del PAOK: "Sentí que me mintieron"

Sergio Peña era una de las principales figuras del Malmö, tanto así que PAOK puso sus ojos en él. Sin embargo, en el cuadro griego no le fue bien, dejando el club apenas cuatro meses después de su llegada.

En conversación con Enfocados, el actual volante de Alianza Lima reveló el motivo por el cual dejó el conjunto europeo al poco tiempo de llegar. Según dijo, le prometieron que iba a jugar Europa League. Pero, al final, no lo inscribieron para el torneo.

"Estuve cuatro meses en Grecia. Tenía dos años de contrato, pero solo estuve cuatro meses. No me fue muy bien. No es que no me adapté. Pasaron cosas que no me gustaron", indicó en un primer momento.

"Yo fui a jugar Europa League. Me llamaron para jugar Europa League. Yo estaba en Malmö y me llamó el entrenador, me llamó el director deportivo, me dijeron que vaya para jugar Europa League. Al final, yo llegué, no iban a contratar a nadie más, pero contrataron a cuatro jugadores más", complementó.

"Entonces, éramos cinco conmigo, y como el entrenador llevó jugadores que habían campeonado con él el año pasado, me tocó quedarme afuera. Nadie me dijo nada y eso fue a las dos semanas", agregó.

Sergio Peña y su negativa de jugar la liga local

Luego, Peña indicó que, al ver que no iba a jugar Europa League, habló con los dirigentes y les dijo que no iba a participar en los partidos de la liga. Según indicó, esto fue tomado de mala manera por el club y que eso aceleró su salida.

"Entonces, exploté con todo el mundo y dije que si no jugaba Europa League, tampoco cuenten conmigo en la liga. Yo había ido para eso, porque en Malmö iba a jugar Europa League. Entonces, sentí que me habían mentido y dije que no cuenten conmigo en la liga", indicó.

"Ellos lo tomaron como una amenaza de mi parte. Yo no estaba amenazando, quería que respeten lo que me habían dicho. Hubo un cruce con el club. Jugué, creo, cinco o seis partidos. Lo que me salvaba es que había selección, pero no me fue tan bien y decidí ir a Alianza Lima", finalizó.