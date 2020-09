Diego Manicero abrió el marcador en el Alberto Gallardo | Fuente: @LigaFutProf

Sport Boys vs. Carlos Stein EN VIVO | Hoy, lunes 21 de setiembre desde las 11:00 a.m., el cuadro rosado recibe a chiclayano por la fecha 13 del Apertura por la Liga 1 Movistar. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Sport Boys vs. Carlos Stein, EN VIVO: ALINEACIONES CONFIRMADAS

Sport Boys: Jonathan Medina; Eduardo Uribe, Paolo de la Haza, Hansell Riojas, Joao Ortiz, Claudio Torrejón, F. Oncoy, Luis Ramírez, Jesús Chávez, Piero Ratto, Ignacio Huguenet.



Carlos Stein: Carlos Grados; Janeiler Rivas, Jesús Rabanal, Jeremy Rostaing, Joaquin Aguirre, Cristian Mejia, Juan Diego Gutierrez, Diego Manicero, Josimar Vargas, Aryan Romani, Facundo Parra.



Sport Boys vs. Carlos Stein, EN DIRECTO: MINUTO A MINUTO

¿Cuándo y a qué hora juega Sport Boys vs. Carlos Stein?

Sport Boys vs. Carlos Stein chocarán en duelo vibrante este lunes, 21 de setiembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 11:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Alberto Gallardo.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Sport Boys vs. Carlos Stein?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Gol Perú. Todos los detalles lo encontrarás en RPP Noticias.