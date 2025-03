Confirmado: la Liga1 oficializó que el Sport Boys vs. Universitario se jugará en el Estadio Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo confirmado. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) oficializó al Estadio Nacional de Lima como el recinto para el partido de Sport Boys ante Universitario.

Este cotejo de Sport Boys -de local- ante Universitario de Deportes será en el marco de la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Al no poder el Miguel Grau del Callao, la tienda rosada firmó con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) el contrato de arrendamiento para el alquiler del centro deportivo nacional.

Justamente, RPP conversó con el administrador de Boys, Adrián Alcócer, quien brindó algunos alcances de lo que fue el acuerdo al que se llegó para darle uso al Estadio Nacional contra la 'U'.

Se viene el Sport Boys ante Universitario

"Presentamos una solicitud el 16 de enero para jugar el partido en el Nacional. No tuvimos respuesta después de lo que pasó en el Miguel Grau que cerró. Como segundo inscribimos el Monumental y el tercero es el Nacional. No teníamos otra opción y el IPD nos respondió con las condiciones contractuales que si pagábamos, así no esté firmado, se daba por aceptado", le contó a Fútbol como cancha.

Además, el directivo de la escuadra del Callao agregó que "nosotros pagamos la semana pasada. La firma es el formalismo y por eso hablamos varios días con el IPD porque ese era nuestro sustento jurídico".

Así se jugará la fecha 5 del Torneo Apertura 2025 de Liga1 Te Apuesto

Viernes 7 de marzo

1:00 p.m. - Alianza Universidad vs. Deportivo Garcilaso

8:00 p.m. - Alianza Lima vs. Ayacucho FC

Sábado 8 de marzo

1:00 p.m. UTC vs. Alianza Atlético

3:30 p.m. Sport Huancayo vs. ADT

6:00 p.m. FBC Melgar vs. Sporting Cristal

Domingo 9 de marzo

3:00 p.m. Sport Boys vs. Universitario

7:30 p.m. Cienciano vs. Comerciantes Unidos

Lunes 10 de marzo

3:00 p.m. Atlético Grau vs. Los Chankas

7:00 p.m. Deportivo Binacional vs. Juan Pablo II

Descansa: Cusco FC

