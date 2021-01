Renzo Revoredo: "No me sorprendió mi salida de Sporting Cristal, tampoco me lo esperé" | Fuente: Sporting Cristal

Sin duda uno de los fichajes más novedosos de cara a la Liga 1 2021 fue el pase de Renzo Revoredo a Sport Boys tras campeonar con Sporting Cristal.

Por su parte, el defensor peruano de 34 años y ex seleccionado nacional habló de sus expectativas con el cuadro chalaco: "Terminé un buen año 2020, con el título y ahora me debo a Sport Boys, estoy contento, muy ilusionado”, indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, en tanto a su salida del club 'cervecero' donde pertenecíó desde el 2013, precisó: No me sorprendió mi salida de Sporting Cristal, tampoco me lo esperaba. No es que haya tenido pensado algo, simplemente voy año tras año. No se llegó a un acuerdo. Estoy tranquilo”.

Sobre su llegada al equipo dirigido por Teddy Cardama, sostuvo: "En los equipos donde he estado siempre he sentido que he podido campeonar y Sport Boys no es la excepción. Siento que este año se puede y las posibilidades están latentes".

Por último, el ex Universitario de Deportes también fue consultado sobre el reciente descenso de Alianza Lima a la Liga 2: "Pensando en frío, seas o no hincha de Alianza Lima, se le va a extrañar totalmente. Nunca va a ser bonito no tenerlo en primera, sea la U, Cristal, Boys o Muni. Se sabe que no va a ser el mismo campeonato”.