Alejandro Duarte firmó por Sporting Cristal hasta el 2022 | Fuente: Sporting Cristal

Alejandro Duarte concretó su regreso al fútbol peruano para vestir la camiseta de Sporting Cristal, donde contó que el pedido de Roberto Mosquera por él fue un factor que terminó impulsando su fichaje por el último campeón de la Liga 1.

“Cuando el técnico habla contigo y te dice que quiere que seas parte del equipo, que quiere contar contigo, siempre es un plus, te hace sentir que realmente hay un interés y que el técnico valora lo que puedes aportar. En general fue eso, transmitirme que quería contar conmigo y cuál era mi idea", dijo el arquero en ‘Gol Perú’.

El futbolista de 26 años, tras dejar a la Universidad San Martín en 2018, pasó por las ligas de México y Paraguay. Ahora regresa al país y tendrá la chance de estrenarse en la Copa Libertadores.

“Yo siempre lo dije abiertamente, que quería tratar de alargar mi retorno al fútbol peruano lo más posible. La pandemia me chocó bastante porque venía haciendo una gran campaña, tanto en lo personal como con mi equipo. Tenía opciones del extranjero que se cayeron por la pandemia, viendo lo complicada que estaba la situación tocaba tomar una decisión que en lo deportivo sea la mejor, porque había perdido tiempo por la pandemia y el año pasado no pude jugar mucho. Cuando se dio la oportunidad de Cristal, es muy difícil decirle que no a un club como este, sobre todo en este momento, un equipo tan ganador, que ya está formado y peleando cosas importantes. No fue para nada difícil decir que sí", explicó el ‘1’ sobre su decisión de unirse a los celestes.

Duarte volverá a ser dirigido Mosquera, ya que ambos coincidieron durante la temporada 2013 en Juan Aurich, en el año que debutó a nivel profesional.