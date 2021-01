Universitario de Deportes: Megaoperativo de Indecopi halló irregularidades en el proceso concursal

Megaoperativo sobre el caso concursal de Universitario de Deportes | Fuente: Andina

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), presentó este martes en conferencia de prensa los resultados del informe final del Megaoperativo al caso concursal del Club Universitario de Deportes, por el cual se incluyó el levantamiento de información de 19 empresas vinculadas a los principales acreedores de la ‘U’.

Según expuso Ana Peña Cardoza, gerenta de Supervisión y Fiscalización de Indecopi, se encontró la presunta responsabilidad sobre las seis últimas administraciones de la institución, quienes “no habrían guardado un comportamiento diligente”, además “habrían realizado pagos irregulares y contratos simulados”.

En el informe, Indecopi señaló que Gremco Corp. no declaró en 2012 más de 2.5 millones de dólares, los cuales podrían haberse aplicado a la deuda; y, tanto Gremco Corp como Créditos Tributarios habrían incumplido con algunos deberes como presidentes de la Junta de Acreedores.

Así, la entidad pública manifestó que se identificó la existencia de un monto que no habría sido declarado por US$ 2.544.389.50, la existencia de áreas y montos que no habrían sido entregados a Universitario de Deportes; además, la falta en la conducta que habrían cometido los administradores y acreedores en el proceso concursal.

¿QUÉ SIGUE CON EL CASO DE LA ‘U’?

Indecopi manifestó que el caso deja de ser tomado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización desde este martes y el informe pasa al ámbito resolutivo, donde ningún área del ámbito administrativo de Indecopi tiene injerencia.

Ahora, el caso pasa a parte de la Comisión de Procedimientos Concursales, la cual la integran los comisionados Claudia Sevillano Chávez, Carlos Rivera Salazar, Félix Novoa Tello y Mario Zambrano Berendson.

En una segunda instancia la investigación de la ‘U’ será tomada por Sala Especializada de Procedimientos Concursales, que tiene como presidente a José Enrique Benjamín Palma Navea. En esta instancia se resolverá los hallazgos de la investigación que se ha realizado desde la Gerencia de Fiscalización.





PROPUESTA DE INDECOPI

Tras el Megaoperativo a Universitario, la entidad propuso dos medidas principales. Primero el de la actualización de la Ley del Sistema Concursal y de su Reglamento. Además, una reforma interna del Sistema en Indecopi que pasa por revisar las directivas internas de gestión y la evaluación de manera estricta a todos los funcionarios a cargo del sistema.

