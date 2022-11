Roberto Mosquera y Sporting Cristal tienen que remontar. | Fuente: AFP

Sporting Cristal no tiene margen y buscará reponerse como local. Los celestes cayeron 2-0 ante Melgar en el marco de la ida de semifinal de la Liga 1 Betsson 2022.

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, analizó de la derrota de su conjunto este miércoles en el Estadio Monumental de la UNSA de la ciudad de Arequipa. El director técnico bajopontino analizó el desempeño de su equipo e indicó que hay muchas cosas por mejorar para lo que será la vuelta en el Estadio Nacional.

"Hoy tuvimos que cambiar muchos hombres por faltas que ya conocemos. Melgar hizo un muy buen partido. en la previa dije que tenían un problema de resultados, pero no de rendimientos. En tres años es el partido más bajo que hemos presentado en la parte colectiva. Soy el máximo responsable", dijo Mosquera.

En Sporting Cristal aceptan el mal rendimiento vs. Melgar

Asimismo, comentó sobre algunas dificultades que tuvo para conformar su elenco en lo que fue el duelo en la 'Ciudad Blanca'.

"Hubo un virus que le afectó a Horacio Calcaterra, a Jesús Pretell y a mí. Fue un plantel diferente y cambiamos de sistema. Hay que tener fuerza mental para sostenernos en este momento. Yotún solo estaba para jugar 20 minutos. Creo que la salud del jugador está por encima del resultado", remarcó.

Por último, el DT de Sporting Cristal indicó que si bien tienen una desventaja, irán con todo por un resultado positivo como local frente al Melgar de Arequipa.

"La llave no está cerrada y nos hemos levantado de situaciones más difíciles. El cansancio es permanente, pero no tenemos ninguna disculpa. En el gol lo empujan a Calcaterra. Cuando ganamos acá, nadie habló del físico. Jugar cada tres días no es fácil", añadió Mosquera.

Sporting Cristal no baja los brazos contra Melgar

Para este partido, la 'SC' tuvo una oncena titular conformada por Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Alejandro Hohberg, Horacio Calcaterra, Leandro Sosa; Irven Ávila, Joffré Escobar, Joao Grimaldo.

La vuelta está programada para el domingo 6 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima a las 3:00 p.m.

NUESTROS PODCAST

¿Qué efecto tiene el canto de los pájaros sobre la depresión y ansiedad?

El impacto de las influencias ambientales en el bienestar psicológico y la cognición en los humanos ha sido descuidado durante mucho tiempo en la psicología tradicional. En la actualidad, los entornos de vida humana están cambiando drásticamente.