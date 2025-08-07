"Bienvenido de vuelta": Sporting Cristal anunció la incorporación de Luis Abram

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Refuerzo de lujo. Sporting Cristal anunció la contratación del defensor Luis Abram. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro Celeste informó que el central jugará en el club hasta junio de 2028.

"¡Bienvenido de vuelta al Rímac, Luis! Estamos felices de anunciar el retorno de Luis Abram como jugador del Sporting Cristal hasta junio de 2028. ¡Vamos con todo!", escribió el cuadro del Rímac en su cuenta de X.