Alianza Lima lo espera: Sporting Cristal anunció la salida de Gianfranco Chávez

Sporting Cristal anunció la salida de Gianfranco Chávez, quien vestirá los colores de Alianza Lima.

Baja confirmada. Sporting Cristal anunció la salida del defensor nacional Gianfranco Chávez. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro Celeste agradeció los servicios del central y le deseó lo mejor en sus próximos proyectos.

"¡Gracias por estos años con la Celeste, Gianfranco! El club llegó a un acuerdo con Gianfranco Chávez para la resolución de su contrato. ¡Éxitos en tus próximos proyectos!", indica la misiva publicada en la cuenta de X del club.

De esta manera, Chávez dejará el club tras ocho temporadas y meda, donde disputó 224 partidos y anotó siete goles.

Gianfranco Chávez y su llegada a Alianza Lima

Sporting Cristal tuvo un primer semestre para el olvido. Sus malas actuaciones en la Liga1 obligaron a la dirigencia a prescindir de varios jugadores. En dicha lista estaba Gianfranco Chávez, uno de los capitanes del equipo.

