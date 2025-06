Oficial: Franco Romero no sigue como jugador de Sporting Cristal en la Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sale de La Florida. Sporting Cristal, por medio de sus cuentas en redes sociales, anunció la marcha del defensa central Franco Romero en el marco de la recta final del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

De esta manera, en Sporting Cristal le pusieron punto final a la aventura de Franco Romero en su plantel. Llegó a la tienda rimense para la temporada 2024 de la liga peruana de primera división y previo a la jornada 17 del Apertura no sigue en el equipo que dirige Paulo Autuori.

"Sporting Cristal informa a la hinchada celeste y opinión pública en general que el vínculo contractual con el futbolista Franco Romero culminará este 30 de junio", indicaron por medio de un comunicado.

Comunicado oficial: Franco Romero pic.twitter.com/h3uZRTTacm — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) June 26, 2025

Sporting Cristal se despide de Romero

Posteriormente, desde la directiva de la 'SC', le desearon suerte al futbolista en su continuidad en el deporte rey profesional.

"Le agradecemos por su profesionalismo durante el tiempo que defendió los colores de nuestra institución y le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos que asuma en su carrera profesional", agregaron.

Hay que tener en cuenta que, en conversación con la prensa charrúa, Franco Romero había mencionado previamente que no iba a continuar como jugador de Sporting Cristal en lo que resta de temporada de la Liga1.

"El campeonato se sigue jugando. Quedan aún unas fechas, pero a mí (el contrato) se me termina el 30. No se llegó a un acuerdo para la renovación. Hace unos se venía hablando, pero quedó todo en la nada y tomé la decisión de no continuar", le dijo a Carve Deportiva.

Lo que le viene a Sporting Cristal

Este domingo, Sporting Cristal recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo en el marco de la jornada 17 del Torneo Apertura 2025.

Luego, los celestes cerrarán su participación en el campeonato frente a Cienciano y Atlético Grau. En la tabla de posiciones son octavos con 25 puntos.

