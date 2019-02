Carlos Benavides reemplazó a Federico Cúneo en la presidencia de Sporting Cristal. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @Grace_Nole

Carlos Benavides, presidente de Sporting Cristal, salió a dar la cara ante el sorpresivo anuncio de la salida de Alexis Mendoza y, más allá de hablar de lo sucedido con el estratega colombiano, manifestó que no se pondrán plazos para dar a conocer a su reemplazo.

En conferencia de prensa, Carlos Benavides indicó que es consciente de la necesidad que tiene el seguidor de Sporting Cristal de saber quién es su entrenador pero, a raíz de lo ocurrido recientemente con Alexis Mendoza, prefieren no colocar una fecha límite para escoger al nuevo encargado de la dirección técnica.

"Si hay algo que he aprendido es que no hay que volver a ponernos plazos porque lo hicimos a final del año pasado. Entendemos la necesidad de la hinchada de saber quién es su entrenador, pero hay detalles como estos que hacen este proceso más riguroso. Lo hemos conversado y no vamos a ponernos plazos para elegir al nuevo técnico", dijo el 'Chino'.

Además, Carlos Benavides explicó brevemente la serie de sucesos que desencadenaron en la salida de Alexis Mendoza de Sporting Cristal y aseguró que esta decisión se tomó en los mejores términos con el colombiano.

"Cuando llegó el profe Alexis Mendoza, como es habitual, solicitamos toda la documentación para poder empezar los trámites de documentación. En los últimos días nos dimos con la sorpresa de que no se podía inscribir a un miembro de su comando técnico y lo conversamos con el profe. Intentamos ver otras opciones para solucionar el tema, pero él es una persona muy noble y dijo que aprecia el trabajo de este cuerpo técnico. Y hablando con él, llegamos a la decisión de que la mejor decisión era dejar libre el camino para que pueda venir otro entrenador", finalizó Carlos Benavides.