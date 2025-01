De La Victoria al Rímac: Catriel Cabellos habló cómo se dio su pase de Alianza Lima a Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Catriel Cabellos es uno de los fichajes más sonados en lo que va del mercado de la Liga1 Te Apuesto. Y es que el volante peruano pasó de Alianza Lima hacia Sporting Cristal.

No fue sencillo el pase de Catriel Cabellos rumbo a Sporting Cristal debido a que, primero, se tuvo que resolver el traspaso procedente de Racing Club. Así, los celestes compraron el pase del mediocampista y ahora el jugador habló con RPP respecto de sus primeros días en la tienda de La Florida.

"Es un club muy ordenado que tiene buenas instalaciones. Lleno de buenas personas y eso hace grande a una institución. Acá me han tratado bien desde el principio", sostuvo Cabellos.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate PLAY STATION 5, ENTRADAS A LA NOCHE CREMA Y OTROS PARTIDOS, CAMISETAS OFICIALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Sporting Cristal compró el pase de Catriel Cabellos. | Fuente: Club Sporting Cristal

Catriel Cabellos ya habla como futbolista de Sporting Cristal

En otro momento, dio cuenta de cuenta de su relación con el entrenador Guillermo Farré, además de comentar su meta con la escuadra rimense.

"Con el 'profe' voy conversando desde el primer día. Veo en él una gran persona y aprendo. Me pido que entregue todo de mí para aportarle al equipo lo que necesite en el tiempo que lo necesite. Fue una decisión importante para venir. Voy a dejar todo por Sporting Cristal y ojalá a fin de año estemos levantando la copa", remarcó.

En tanto, a Catriel Cabellos se le preguntó respectó a la medida que tomó de ir a Sporting Cristal y las conversaciones que tuvo con Alianza Lima para renovar.

"Terminé la temporada con Alianza y volví a Argentina. Esperé y mi entorno tuvo el acercamiento de Cristal. De mi lado tuve el de Alianza, pero no fue una decisión solo mía. Fue en conjunto con mi club. Lo mejor para mí y lo que se podía hacer", sostuvo el exjugador de la 'Academia'.

Lo que le viene a Sporting Cristal

Por último, en relación a un posible llamado a la Selección Peruana, comentó que "la ilusión sigue siendo la misma. Sé que no me tocó estar, pero cuando me toque creo estar preparado para dar lo mejor".

De otro lado, el primer equipo de la 'SC' se entrena en su ciudad deportiva a la espera de su debut en el Torneo Apertura. Chocan con Alianza Universidad el domingo 9 de febrero.

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo necesitas vivir en EE.UU. para ser ciudadano?

Descubre los requisitos de tiempo y presencia física que debes cumplir para solicitar la ciudadanía estadounidense. ¿Sabías que el plazo puede variar según tu situación? Aprende todo lo necesario en este episodio de "El Club de la Green Card". ¡Escúchalo ahora!