Sporting Cristal será el sexto equipo en la carrera de Christofer Gonzales. | Fuente: Twitter

Christofer Gonzales dio sus primeras palabras como nuevo futbolista de Sporting Cristal y no pudo evitar hablar sobre la Copa Libertadores. El volante de 26 años, que fichó por la entidad celeste proveniente de Colo Colo, aseguró que tienen plantel para poder hacer un buen papel en el torneo de clubes más importante de Sudamérica y dio a conocer que ese certamen influyó mucho en su decisión de llegar al Rímac.

"La Copa Libertadores es una ilusión que tengo y un motivo por el cual me incliné por Sporting Cristal. Es un objetivo que tengo muy claro, la Libertadores me ilusiona mucho y sé que vamos a dar el golpe. Para eso hay que trabajar de la mejor manera y prepararse bien, todos nosotros estamos a la altura para poder competir en este nivel", sostuvo Christofer Gonzales.

Asimismo, Christofer Gonzales señaló que espera poder superar el desempeño mostrado la última temporada con Sport Rosario y Melgar, no sin antes agradecer a Sporting Cristal por haber puesto su confianza en él.

"Tengo que seguir esforzándome y sacrificándome en el día a día, le agradezco a la gente de Sporting Cristal por confiar en mí y quiero que sepan que me voy a entrenar al máximo porque soy un profesional en ese sentido. No puedo quedarme con lo que hice el año pasado, mis ambiciones son fuertes y uno no tiene que tener techo para eso", finalizó.