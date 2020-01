Christofer Gonzales se refirió a la posible llegada de Beto Da Silva a Sporting Cristal. | Fuente: RC Deportivo / Sporting Cristal

Beto Da Silva rescindirá su vínculo con Deportivo La Coruña y todo hace indicar que retornará al fútbol peruano para jugar en Sporting Cristal. Su representante confirmó que las negociaciones con un club de Perú están muy avanzadas y este sería el elenco celeste, que además necesita reforzar su ataque debido a la lesión de Ray Sandoval, quien será baja por unos meses.

El delantero está en la agenda bajopontina y en el mismo plantel esperan que se pueda concretar la operación, como lo ha señalado Christofer Gonzales. “Sería buenísimo si viene Beto, es un gran jugador que va a aportar mucho y si se da la posibilidad, bienvenido sea”, dijo el mediocampista.

Da Silva cerrará su vínculo con el cuadro español esta semana y dependerá de Tigres de México, dueño de su pase, el decidir por cual oferta optar. Con Cristal, participaría en la Liga 1 y Copa Bicentenario, además de la fase 2 de Copa Libertadores, donde disputarán el cotejo de ida el 6 de febrero ante Barcelona (Ecuador) o Progreso (Uruguay).

Por otra parte, Christofer Gonzales, quien interesó a diversos clubes en los primeros días de enero, manifestó mantenerse concentrado en disputar la temporada 2020 con los celestes.

“Yo ahora me dedico solo a jugar, disfrutar mi club, que ahora es Cristal. Que sea lo que Dios quiera, lo que venga. Esos temas los ve mi agente y ante la posibilidad que se pueda tener la vamos a escuchar y si no vamos a seguir remando, como lo he hecho en el 2019”, indicó