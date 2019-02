Claudio Vivas reemplazó a Alexis Mendoza en la dirección técnica de Sporting Cristal. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @Dalbertsc

En su primera conferencia como técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas dio a conocer que no tendría ningún inconveniente en caso no se den más incorporaciones a la plantilla. Para el estratega argentino, los jugadores con los que cuenta son lo suficientemente buenos para disputar tanto la Copa Libertadores y la Liga 1, torneo en el cual debutará este fin de semana contra Sport Huancayo.

"En lo que tiene que ver con refuerzos, estamos hablando con la directiva para ver cuáles son los lugares que hay que ocupar. Con el transcurrir de los días, hay que ver si es posible fichar a alguien. Si no podemos, igual estamos bien con el plantel que tenemos y con él enfrentaremos los dos torneos. Además, hay que adaptarnos a la filosofía e idiosincrasia del club de promover jóvenes", dijo el entrenador de 50 años.

Además, Claudio Vivas manifestó que se encuentra con muchas ganas de cumplir este reto como técnico de Sporting Cristal y dio a conocer que por mucho tiempo pensaba en regresar en algún momento a la entidad bajopontina.

"Si estoy acá es porque tengo ganas de asumir el desafío y siempre he pensando en volver al club. En poco tiempo me abrieron las puertas y me dieron cariño, me siento muy cómodo y feliz. Mi comando técnico y yo vamos a poner toda nuestra energía, ojalá podamos encontrar regularidad en el plantel y los jugadores identifiquen rápidamente los conceptos que queremos ofrecerles", finalizó Claudio Vivas.