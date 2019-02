Plantel de Sporting Cristal, versión 2019 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Sporting Cristal se quedó sin técnico de forma inesperada. Alexis Mendoza, que no llegó a debutar oficialmente, no va más en el cuadro celeste. Y la pregunta del millón es ¿quién lo reemplaza? Candidatos hay, de eso no lo dude, pero nombrar al nuevo entrenador tomará un par de semana.

Tras la salida de Alexis Mendoza, el plantel de Sporting Cristal quedó a cargo del personal de fútbol formativo del club rimense. La labor será compartida entre Manuel Barreto, técnico de la reserva, y Conrad Flores.

Mientras tanto, el primer candidato para asumir la dirección técnica es Claudio Vivas, quien dejó de trabajar en las divisiones menores de Boca Juniors hace quince días. El técnico argentino estuvo en Sporting Cristal en 2013 y dejó un grato recuerdo. Reemplazó a Roberto Mosquera en los últimos cuatro meses del año.

Otro de los técnicos es Juan Reynoso, quien ya sabe lo que es dirigir a los celestes. Lo hizo en 2011. El 'Cabezón' está libre tras su paso por Puebla de México, donde trabajó como parte del comando técnico de Enrique Meza. Aunque la relación del entrenador peruano con el club rimense se resquebrajó cuando estaba al mando de Melgar.

¿Le darán la oportunidad? Julio César Uribe es ídolo de Sporting Cristal, pero nunca ha tenido la ocasión de dirigir a los celestes. Está de comentarista en Fox Sports y podría asumir a dirección técnica de los cheleros sin problema.