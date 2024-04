Sporting Cristal emite primer reporte sobre la lesión de Yoshimar Yotún

El primer reporte. Sporting Cristal dio a conocer la gravedad de la lesión que sufrió Yoshimar Yotún durante el encuentro ante César Vallejo por la Liga 1 Te Apuesto.

De acuerdo al comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro celeste indicó que el volante fue sometido a diversos exámenes médicos, confirmando que no sufrió una lesión ósea, pero sí presenta "compromiso ligamentario".

"El Club Sporting Cristal informa a la Familia Celeste y a la opinión pública en general que nuestro capitán Yoshimar Yotún fue sometido anoche a diversas evaluaciones, luego de sufrir una lesión durante el partido con la Universidad César Vallejo", indica el club celeste en un primer instante.

"Las primeras pruebas médicas han descartado un daño óseo, pero sí se ha constatado un compromiso ligamentario en la rodilla", complementó.

Parte médico: Yoshimar Yotún pic.twitter.com/CcR1fyyYdq — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 30, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Se realizarán más pruebas

En la misma misiva, se indica que el futbolista se realizará más pruebas para conocer la gravedad de la lesión. "Los exámenes especializados continuarán en el transcurso del día para determinar el grado de la lesión", finalizó el comunicado.

RPP Deportes pudo confirmar que Yoshimar Yotún será evaluado este martes, por la tarde, por un especialista de rodilla para determinar la complejidad de la lesión.

Uno de los jugadores que mostró su preocupación por la lesión de Yoshi fue Paolo Guerrero. En conversación con los medios, se mostró intranquilo por el estado del volante central. Además, indicó que estuvo hablando con él para conocer su estado.

"Espero que no tenga nada. Me dijeron que era la rodilla. Acabo de hablar con él por mensaje, está a punto de hacerse una resonancia. Me dijo que vaya al hotel porque había mucha gente. Esperemos que no sea nada grave", indicó en un primer momento.

"Lo único que quiero es saber cómo está y esperemos que en la resonancia no salga nada grave. Es un compañero, tengo un cariño grande por Yoshi, es un compañero de selección, es un gran jugador, baluarte de la selección para lo que viene, entonces es una preocupación grande", complementó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis