Emanuel Herrera marcó 40 goles el año pasado con Sporting Cristal en el Torneo Descentralizado. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Emanuel Herrera sigue indignado por la tarjeta roja que Miguel Santiváñez le mostró en el partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo. El delantero argentino expresó su molestia en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias por la decisión tomada por el árbitro y señaló que le parece increíble que lo hayan expulsado aún cuando el propio juez vio que lo estaban mordiendo.

"Siento mucha bronca por la injusticia que se hizo, yo ni siquiera me doy cuenta que me echan. Yo solo me saco al jugador de encima y en ningún momento le hago nada. Cuando el referí saca la roja, me voy al área pensando que lo habían sacado al de Huancayo. Sin embargo, luego me dicen que también me había sacado a mí. El árbitro me dice que lo agredí pero, ¿en qué momento? No puedo creer que me hayan mordido delante del juez y me echen a mí. Prefiero que me metan un puñete o un codazo antes de que me muerdan", dijo el atacante nacido en Rosario.

Además, Emanuel Herrera dio a conocer que Luis Maldonado, el zaguero de Sport Huancayo que lo mordió en la pierna, en ningún momento le ofreció disculpas por sus acciones y aseguró que percibió una mala intención en él desde los primeros minutos del compromiso.

"No lo conozco y tampoco se disculpó, pero sí lo hicieron sus compañeros porque no podían creer que me había mordido. Además, Maldonado ya estaba alterado desde el inicio del partido. En un córner le mete un puñete a Merlo y después golpea a un compañero en nuestra área. El tipo estaba malintencionado desde el principio", sentenció Emanuel Herrera.