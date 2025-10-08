Últimas Noticias
Expresidente de Sporting Cristal arremetió contra Universitario: "Maneja la FPF y la programación de la Liga1"

Felipe Cantuarias arremetió contra Universitario y también criticó el trabajo de Innova en Sporting Cristal.
Felipe Cantuarias arremetió contra Universitario y también criticó el trabajo de Innova en Sporting Cristal. | Fuente: Web
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

No se guardó nada. Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal, aseguró que es muy difícil competir con Universitario porque, a su criterio, tiene influencia directa en el fútbol peruano.

En una entrevista concedida a A presión, el exdirigente aseguró que el cuadro Crema manejas la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la programación de los partidos de la Liga1. 

"La confianza es el principal factor que impide la unidad. Sin unidad es muy difícil que se pueda competir con un tricampeón como la ‘U’, que maneja la Federación y la programación, y que, adicionalmente, tiene al director de fútbol en la Federación", indicó Cantuarias.

Cantuarias y su mensaje por el momento que atraviesa Sporting Cristal

Cantuarias también habló sobre el momento que atraviesa Sporting Cristal. Indicó si no cambia de liderazgo, ve complicado que puedan a enfrentar a Universitario y Alianza Lima.

"Sporting Cristal es un club que, por historia, debe pelear siempre los campeonatos. Lamentablemente, en los últimos años, desde el ingreso de Innova, se ha perdido ese liderazgo institucional y deportivo, así como la ambición por ser campeón", indicó en un primer momento.

"Creo que se requiere una transformación más profunda: si Cristal no cambia su liderazgo institucional y no cambia de presidente, será difícil enfrentar a la ‘U’ y a Alianza", finalizó.

