Jean Ferrari reveló que quiso llevar a Pipo Gorosito a Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estuvo cerca de la Crema. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no tuvo reparos en elogiar a Néstor Gorosito.

En una entrevista con L1 Max, el exfutbolista reveló que, cuando estaba en Universitario, estuvo interesado en estratega argentino. Es más, reveló que se reunió en su momento con el actual técnico de Alianza Lima.

"Yo a (Néstor) Gorosito lo conozco. Tengo una muy buena relación. Lo considero no solo un buen profesional, sino un gran tipo. Es una buena persona", indicó en un primer momento.

"En el año 2019, cuando llegué recién como director deportivo a la U, tuve una conversación con él. Es más, lo fui a buscar a Argentina. Me junté con él cuando estaba en Tigre (...) Después volví por él en el 2021, pero nunca se dieron las circunstancias para yo poder traerlo a Perú. Después apareció en Alianza", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Jean Ferrari negó contactos con Néstor Gorosito para la FPF

En tanto, el dirigente de la FPF afirmó no se ha reunido con Gorosito para que tome el mando de la Selección Peruana.

"En ningún momento nos hemos juntado para hablar, puntualmente, del tema Federación, del tema Selección", indicó al inicio.

"Y eso descartarlo de plano porque se han tejido tantas historias, de hasta que había un contrato en el medio. Nunca he tenido conversación con Pipo para el tema Selección", finalizó.