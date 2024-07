Ya es celeste: Franco Romero fue anunciado como nuevo fichaje de Sporting Cristal para el 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La dirigencia de Sporting Cristal trabajó sobremanera en los últimos días y ello ha tenido éxito debido a que Franco Romero se convirtió en nuevo jugador de la tienda celeste.

Sucede que Sporting Cristal, defensa central uruguayo de 29 años de edad, fue anunciado como nuevo fichaje de Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Fue la tienda rimense la que le dio la bienvenida por medio de sus redes sociales oficiales.

En las imágenes que compartió Cristal se puede ver al zaguero en plena firma de contrato en las principales oficinas de la ciudad deportiva de La Florida junto a Joel Raffo, presidente del club.

Franco Romero posa con la camiseta de Sporting Cristal

¡Bienvenido al Rímac, Franco! 🙌



✅ Estamos felices de anunciar a Franco Romero 🇺🇾 como nuevo jugador del Sporting Cristal.#SaludRomero#FuerzaCristal pic.twitter.com/jwViYrVh4w — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 25, 2024

Hay que tener en cuenta que RPP, en su momento, dio cuenta que todo estaba hecho para que el futbolista charrúa llegue al club peruano procedente del Nacional de Uruguay. Incluso, el jugador -a su llegada a la ciudad de Lima- manifestó su alegría por ser parte de la 'SC'.

"Voy a aprovecharlo al máximo. Me convenció lo que me ofrecían y después que es un club grande en Perú, es Sporting Cristal, reconocido en todos lados", remarcó Franco Romero en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Asimismo, manifestó que no se había comunicado con el director técnico del primer equipo. "No he hablado todavía con el entrenador, espero incorporarme. Voy a aportar mi granito de arena y darme al máximo", indicó el futbolista.

De inmediato se suma a los entrenamientos, pero es poco probable que sea considerado por Farré para el partido por la Liga 1 del próximo fin de semana.

Lo que se le viene a Sporting Cristal

En lo que tiene que ver con la tercera fecha del Torneo Clausura 2024 de la liga peruana de primera división, la 'SC' recibirá a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo el sábado 27 de julio.

La jornada pasada, los celestes golearon 4-0 a Sport Boys en condición de visitante luego que en la fecha 1 cayeran contra ADT en la ciudad de Tarma.

