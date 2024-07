Juan Postigos, el abanderado de Perú que repara trenes en Francia ante la falta de sponsors

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y ahora París 2024. Juan Miguel Postigos lleva una década y media siendo el principal representante del judo peruano y se alista para su cuarta aparición en los Juegos Olímpicos, su última gran cita deportiva, la que se llevará a cabo en un país que se convirtió en su hogar.

El ‘Tigre’, ya con 35 años, es uno de los deportistas veteranos del ‘Team Perú’ en París 2024, certamen al que no apuntaba por una clasificación olímpica, pero que se fue abriendo paso mientras compartía sus labores como operario de trenes para sostener la inversión que demanda un atleta de alto rendimiento ante la carencia de patrocinadores.

Juan Postigos, quien llevará la bandera peruana en la inauguración de los Juegos Olímpicos junto a María Luisa Doig, cuestiona el sistema del Gobierno en el manejo del presupuesto que destina al deporte nacional.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Cómo se ha vivido en París estos días cercanos al inicio de los Juegos Olímpicos?

Hay mucho ambiente, las delegaciones comenzaron a llegar a la Villa Deportiva. Para las personas que viven en París es un poco incómodo también porque han cerrado calles, colocaron mucha seguridad para salir de la ciudad, dentro de París necesitas un código QR para movilizarte. Entonces muchos parisinos están escapando de eso para irse de vacaciones o a las provincias. Pero en general el ambiente olímpico sigue muy fuerte en todos lados.

¿Por qué crees que recibiste la consideración para ser el abanderado de Perú en París 2024?

Pienso que jugó a mi favor el hecho de que vivo hace trece años en Francia. Las tres veces que me fui a participar a los Juegos Olímpicos entrené y me preparé aquí. Esa es la diferencia, porque hay deportistas que también tienen un buen palmarés, incluso mejor que el mío, que pudieron ser abanderados. Para mí es un honor grande que el Comité Olímpico tenga ese reconocimiento conmigo, es algo que me enorgullece bastante.

Estuviste en las tres anteriores citas olímpicas. ¿Cómo ves al deporte peruano en general para esta edición en París, hay crecimiento?

Somos un equipo bastante homogéneo, hay deportistas jóvenes y veteranos, lo quiere decir que los que hemos clasificado por más de una vez ya estamos rodeando los 35 de años, porque nos hemos mantenido a nivel, y lo hicimos desde hace un tiempo. Pero lo que no se ve en el Perú aún es que salga gente más joven que pueda llegar a los Juegos Olímpicos, no porque no se quiera y no se trabaje, sino porque la gran barrera es el Gobierno peruano.

No hablemos del IPD, no tiene la culpa de no tener el presupuesto necesario o la gente idónea que trabaje para el deporte, es un tema gubernamental, si no existen leyes, no hay prioridades para el deporte, poco a poco nos vamos estancando. Kimberly García es una de las grandes posibilidades generales de medalla en estos Juegos Olímpicos, sabemos su trayectoria hace mucho tiempo, y si está donde está, es gracias a ella misma, de los sponsors que la han podido llevar hasta donde está. No es gracias ni al IPD ni al Gobierno, hay un gran déficit en no darle la importancia al deporte, y eso es una pena.

En los últimos años recibimos dos veces la sede de los Juegos Panamericanos. ¿Hubo picos altos y bajos respecto al apoyo para los deportistas?

En algún momento crecimos y después bajamos. Cuando se organizó Lima 2019, a los deportistas que podían tentar por medallas se les apoyó con todo, buen respaldo por parte del IPD, lo que los permitía concentrarse en entrenar. Lo otro era que contaban con el apoyo de sus federaciones para hacer las preparaciones, campos de entrenamiento. El IPD en ese tramo de años contaba con presupuestos extraordinarios para las federaciones que estaban organizadas, lo cual permitía que, en mi caso, viajáramos casi con equipo completo, con dos entrenadores y fisioterapeuta durante todo ese periodo de Juegos Panamericanos.

¿Cuál fue el resultado? Que el judo pudo coger tres medallas, una de plata y dos de bronce, y así en otros deportes. Acabado los Juegos, no sé por qué razón el IPD y el Gobierno comenzaron a cambiar todo lo bueno que se había hecho. Se pudieron clasificar 35 atletas a Tokio. Llegó la pandemia y con todo lo que se fue acumulando, el sistema cambió.

En algunos periodos de clasificación de estos Juegos Olímpicos he tenido, con mi dinero, hacer torneos, porque no había apoyo del IPD o simplemente no había presupuesto para la federación. O el presupuesto del IPD que debía salir en febrero para hacer las competencias, salía en marzo, casi abril. Ahí se ve que ya hay un mal manejo. Para el 2027 espero que el respaldo se sostenga, porque se vio un crecimiento de verdad. Seguro ya no me encuentre en ese momento, pero para las personas que vienen atrás de mí, espero que llegue ese apoyo necesario porque tenemos buenos atletas.

¿El vacío que señalas sobre el presupuesto para el Instituto Peruano del Deporte ha sido permanente?

Sigue siendo lo mismo. En mi caso, entre noviembre del año pasado y enero 2024, era una parte crucial porque se contabilizaban en los torneos el 100 % de los puntos olímpicos. Yo tuve que financiarme con un poco de ayuda de la federación, un poco de mi club, y también de mi parte para ir a Senegal, a Portugal, a Túnez y en París, donde debía pagar hotel y demás. En ese lapso de tiempo, el IPD está entre sacar un presupuesto y aprobar cosas, pero a nivel mundial el deporte sigue y es un momento importante porque hablamos de seis meses antes de los Juegos Olímpicos. No es que no haya dinero, pero para unos Juegos Olímpicos el apoyo en algunos deportes tiene que durar dos años. No es apoyo si te voy para los últimos seis meses del certamen, o menos. Es como decir búscatelas a ver si clasificas, así se consigue muy pocos resultados.

Tienes 35 años. ¿Cuánto influye eso a nivel físico para una disciplina como el judo?

Los años sí pesan, me cuesta más ir a entrenar, la recuperación no es la misma. Lo importante de todo esto es que uno también se conoce más, si se ha llevado una buena línea de vida, si ha sido disciplinado, obviamente todavía puede estar peleando con más jóvenes. Es importante saber cómo descansar. Tal vez no estoy en la parte más alta de mi carrera como fue entre 2016 y 2019, pero pienso que todavía estoy para pelear, y creo que lo he demostrado en la última etapa, donde pude meterme a una final panamericana, saqué puntos de torneos grandes donde no pensé avanzar y lo conseguí. Aún tengo cómo pelear y es lo que voy a hacer, a dejarlo todo como siempre.

¿Definitivamente París 2024 es tu última participación olímpica?

A nivel de Juegos Olímpicos, de las competencias del Tour IJF, este será mi último gran torneo. Lo que me impulsó llegar a París es el hecho que yo vivo acá y hay mucha gente alrededor que me apoyó para que pueda estar aquí. Es una decisión difícil, pero sí serán mis últimos Juegos Olímpicos.

¿Lima 2027 no es una opción?

No, yo descarto Lima 2027. En Tokio me dije hasta aquí nomás llego, al final sí me costó dejarlo. Comencé a hacer torneos, me fue bien, en algún momento me dije voy a pelear la clasificación, intenté buscar sponsors, porque en ese momento ya tenía un trabajo, para ver si me liberaba y me dedicaba 100 % a hacer la clasificación olímpica. Ningún sponsor se dio, ninguno me contactó, me mantuve trabajando, quizás tuve que coger el camino un poco más difícil, pero aún con esos obstáculos, trabajando, entrenando y compitiendo, pude llegar a los Juegos Olímpicos. Ha sido bastante duro en estos últimos tres años, mantener ese equilibrio de vida personal, deportiva y laboral. No me veo haciendo los mismos esfuerzos hasta el 2027, quizás hacer unos cuantos torneos en 2025 para ir dejándolo poco a poco, intentar hablar con la federación para ver si hacemos un torneo de despedida.

El abanderado de un país tiene una representación especial en todo sentido. ¿No conseguiste patrocinio?

No. Durante toda mi carrera nunca conté con ningún sponsor. No tengo ni idea por qué, tal vez porque no vivía en Lima o porque no era tan mediático. En algún momento de mi vida sí intenté crear una presentación, darme a conocer un poco más, al final nunca se dio, se me cerraron varias puertas por ese lado, pero Dios es grande y se abrieron otras y es el trabajo. Yo reparo vagones de tren en Francia, soy operador de mantenimiento en lo que es mecánica de trenes. Por ese lado mis jefes me apoyan bastante para que pueda hacer deporte. Antes de que me contrataran les especifiqué que quería seguir compitiendo. Me dijeron que, si quería llegar hasta los Juegos Olímpicos, me iban a apoyar. Hicieron un contrato en el cual tengo días para entrenar, competir y en este caso tengo días para estar en la Villa Olímpica. Eso fue importante y lo recalco mucho, porque yo no soy francés y a pesar de eso esta gente me ayuda mucho. En Perú a veces las empresas te dicen el deporte o el trabajo.

Juan Miguel Postigos es operador de mantenimiento de trenes en FranciaFuente: Instagram

¿Es por ese motivo por el que te quedaste en Francia?

Llegué a Francia por una beca olímpica en 2011 para preparar los Juegos Olímpicos de Londres, la cual después puedo continuar y tuve la opción de estudiar y mantener la preparación para Río 2016. En adelante me dijeron que tenían que dar la oportunidad a otros atletas jóvenes, yo acepté, pero pedí si me podía quedar en Francia entrenando. A partir de ahí comencé a hacer mi vida en Francia, traté de mantenerme solo allá. La federación siempre se portó bien conmigo, aceptaron el lugar donde entreno y que esté aquí. El trabajo vino después, vino por el recorte del apoyo del IPD, entre 2020-2021, entonces eso me obligó a tener que buscar una solución, que era trabajar.

¿Cómo has hecho para compartir la práctica del judo con tu desempeño laboral, más allá del acuerdo que tienes?

Trabajo 38 horas y media a la semana, de lunes a viernes, casi desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con la excepción del viernes que acabo un poco más temprano. Me dan las tardes para poder entrenar y pienso que es bastante por disciplina, llego al trabajo y trato de hacer una siesta, a las 6 de la tarde me voy a entrenar, a las 9 llego a casa, ceno, converso con mi novia y a dormir. Igual todos los días. Los fines de semana descanso mucho, a excepción cuando tengo que ir a competir. El amor por el deporte me ayudó a mantener ese equilibrio.

¿Tienes una meta concreta desde lo deportivo en estos Juegos Olímpicos?

Todavía no conozco a mi rival del debut, falta el sorteo. Espero hacer una muy buena competencia, avanzar combate por combate, cada uno será una final. Trataré de dejar al Perú en lo más alto, yo pienso que la actitud no se negocia, hay que salir a pelear duro.