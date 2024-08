El mea culpa de Guillermo Farré, DT de Sporting Cristal: “Quizás el planteamiento haya sido equivocado”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal perdió 2-0 ante Melgar en Arequipa, un duro golpe en su intención de ganar el Torneo Clausura. El equipo celeste no pudo resistir la ambición ganadora del cuadro local, que se llevó los tres puntos, con goles de Tomás Martínez y Bernardo Cuesta.

Tras el partido, el entrenador celeste Guillermo Farré reconoció que se equivocó en el planteamiento de juego para enfrentar a un Melgar, que está un buen momento y que cuenta con un aliado importante, como es la altura de Arequipa.

"En principio, el partido no salió beneficioso para nosotros. Quizás el planteamiento haya sido equivocado. Después tendré que volver a ver las imágenes. El 2-0 te deja un sabor feo, porque en el primer tiempo las cosas no se hicieron bien, pero el segundo tiempo fue parejo, de ida y vuelta. Y que te conviertan el gol al último, te deja un sabor feo, pero el partido no fue para nada beneficioso para nosotros", lamentó en conferencia de prensa.

A su vez, el entrenador de 43 años explicó por qué ordenó el cambio de Maxloren Castro, cuando Cristal buscaba el empate.

"Iban 75 minutos, había hecho un desgaste muy grande. Consideraba que poniendo a Ascues podíamos tener más tenencia en la gestación de juego. Tuvo dos o tres posibilidades, Adrián, de finalizaciones por banda, que las hizo de buena manera. Max ya había perdido la frescura y opté por ese cambio", culminó.

Así fue el gol de Tomás Martínez para el FBC Melgar. | Fuente: Liga 1 Max

Para este partido, Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Diego Enriquez; Jhilmar Lora, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Santiago González; Maxloren Castro, Luis Iberico y Martín Cauteruccio.

En tanto, el 'León del Sur' tuvo a Carlos Cáceda; Paolo Reyna, Matías Lazo, Leonel Galeano, Leonel González, Horacio Orzan; Jean Pierre Archimbaud, Tomás Martínez, Kenji Cabrera; Bernardo Cuesta y Christian Bordacahar.

Tabla de posiciones: Liga 1 Te Apuesto - Clausura 2024