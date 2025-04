Sporting Cristal sobre la salida de Guillermo Farré: "Tomamos la decisión en el momento oportuno"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal tendrá un nuevo entrenador para lo que resta de temporada. Y es que debido a malos resultados Guillermo Farré no sigue como director técnico celeste.

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, será uno de los encargados de nombrar al nuevo DT de la 'SC'. En relación a ello, el directivo rimense conversó con RPP y dio detalles de cómo es que se dio la salida de Guillermo Farré en las últimas horas.

"Después del partido en La Paz (derrota 3-0 con Bolívar por la Copa Libertadores), conversé con Guillermo (Farré) y se tomó la decisión interinamente. Jorge Soto, por lo pronto, va a dirigir el fin de semana. Los primeros días de la próxima semana debemos tener resuelto el tema del nuevo entrenador", le dijo a Fútbol como cancha.

Un nuevo entrenador para Sporting Cristal

Además, dio cuenta de algunas de las características que deberá tener el nuevo estratega del plantel que tiene a Martín Cauteruccio como principal jugador.

"Un entrenador que conozca lo que es la idiosincrasia del futbolista peruano. Que conozca la historia del club, que sea un técnico que lo que ponga a la vista sea un buen juego. En Cristal, más allá del resultado, la exigencia es el buen juego. Que tenga experiencia y estando un poco de los primeros lugares del Apertura, hay que pensar en el Clausura como el objetivo principal", remarcó.

En otro momento de la conversación, al directivo de Sporting Cristal se le preguntó si está en carpeta Roberto Mosquera o Mariano Soso.

"No hablaría de nombres porque quiero ser precavido. Así como no oficializamos la salida de Guillermo Farré, me gustaría comentarlo cuando lo tengamos en concreto. No nos queremos apurar porque es una decisión importante para la institución", indicó.

Por último, agregó que "se está pensando no solo incorporar jugadores, sino también noticias sobre algunos que no van a continuar. Acá lo importante son los resultados y las últimas tres derrotas fueron definitivas. Hemos tomado la decisión en el momento oportuno y lo evaluamos".

Jorge Soto de manera temporal en Sporting Cristal

El 'Camello' Soto integró el comando técnico de los últimos entrenadores del club y no fue la excepción con Farré, siendo uno de sus asistentes. Para esta oportunidad, conducirá los entrenamientos de los próximos días y se encargará del partido frente a Cusco FC este domingo 13 de abril.

Se llegó a considerar a Julio César Uribe como una alternativa para ser el técnico interino, no obstante, continuará desempeñando la función de vocero del club. RPP pudo conocer que en Sporting Cristal consideran que en la semana siguiente aguardan contar ya con el nuevo entrenador.

