Irven Ávila respaldó a Brenner Marlos: "Es nuestro 9, se esfuerza mucho y se queda a practicar"

De los últimos ocho partidos, Sporting Cristal ganó apenas uno. De hecho, ese triunfo ante The Strongest, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, le sirvió para tomar un respiro del mal rato que venía atravesando. Sin embargo, luego de esa victoria, empató a uno de visita ante UTC.

La situación, tanto antes como después del partido ante los bolivianos, originó que algunos hinchas del cuadro rimense critiquen a distintos futbolistas del plantel. Tras llegar de Cajamarca, por ejemplo, un simpatizante increpó a Yoshimar Yotún en el aeropuerto. Brenner Marlos, delantero que lleva tres goles en la temporada, es otro de los jugadores cuestionados.

A raiz de ello, Irven Ávila, voz autorizada de la institución celeste, rompió el silencio y salió en defensa de sus compañeros. Además, se refirió a la molestia de la hinchada y al momento del equipo en la Liga1 Betsson 2023 y en el torneo internacional. Y, con sus declaraciones, respaldó al brasileño.

"La única manera de salir de esto es trabajando. Hoy, Brenner es nuestro 9. Se esfuerza mucho y se queda a practicar. Sabemos de la situación incómoda que vive, pero también conocemos las ganas que tiene de salir de esto. Yo siento que hace un gol y se le abrirá el arco. Pasa por un tema anímico", dijo en diálogo con Movistar Deportes.

Respaldo al capitán

El delantero de Sporting Cristal, Irven Ávila, también sacó cara por 'Yoshi', y admitió que, aunque comprende el malestar de la gente, no admite las ofensas. "Estamos tranquilos, pero somos conscientes de que no estamos como quisiéramos. Entendemos el malestar del hincha por lo resultados, pero no compartimos la agresión, y menos ante el caapitán. Yoshimar Yotún ha demostrato mucho amor y respeto por la camiseta", dijo.

En otro momento de la entrevista con el citado medio, manifestó que "no es la primera vez que se da en Sporting Cristal este tipo de situaciones. A mí, en lo personal, me ha tocado vivirlas en años anteriores. Toca llevarlo con calma, siendo conscientes de que el malestar del hincha está. Quiero dejar claro que en la interna estamos fuertes, solidos y simplemente tratar de sacar algunos resultados adelantes y esto quedará en el pasado”.

Ávila se refirió a Tiago Nunes

Respecto al entrenador, Irven Ávila manifestó que hay entendimiento entre las partes. "Tiago Nunes tiene nuestro respaldo. Al inicio nos costó adaptrnos a su estilo, pero hoy lo tenemos clarísimo", dijo.

"Vamos a revertir esta situación, queremos que el hincha esté contento con el rendimiento de nosotros y que nos apoyen. Sabemos que su apoyo es importante. (...) Suele pasar que los equipos entren en rachas negativas, no es la primera vez que a un equipo grande le sucede, pero deben saber que nosotros trabajamos muy duro para salir de esto", culminó.

