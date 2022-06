Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, se refirió al viaje a Doha con la delegación peruana | Fuente: RPP Noticias

En medio de las críticas de los expresidentes de la institución, el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, habló fuerte y claro sobre el tema de la lista de viajeros en el avión de la Selección Peruana de cara al repechaje. Señaló que pagó su pasaje a Madrid, pero luego sí subió al vuelo rumbo a Doha.

“Me fui de viaje. Me pagué mi pasaje a Madrid. Me encontré con la delegación en Barcelona y me subí al avión a Doha a trabajar por el fútbol peruano, por esa reforma que estamos buscando, a traer conocimientos de otros lados para comenzar a cambiar la Liga Profesional”, sostuvo el directivo en conferencia de prensa.

Raffo aprovechó para enfatizar que tuvo reuniones de trabajo para ganar conocimiento de equipo del torneo español, todo con el fin de trasladarlo a Sporting Cristal y fútbol peruano.

“En Madrid tuve jornadas laborales con equipos de la Liga española para traer ese conocimiento y poder ponerlo en práctica en favor del fútbol peruano. Reconozco el error del club y mío, personalmente, en no haber comunicado oportunamente ello. Hemos tenido falencias en ese sentido y estamos dispuestos a corregirlas”, agregó.



Mensaje a exdirectivos de Cristal

El titular de Sporting Cristal también se refirió al fuerte mensaje enviado por expresidentes y exdirectivos del club sobre su posición frente a la Federación Peruana de Fútbol.

“Hay exdirectivos que han venido a disculparse y las voy a admitir. Hay que empezar a cambiar, a dejarnos de estar con falsa moral y comunicados que no llegan a nada. Compré el club y le di el valor que realmente tenía. Hablemos con hechos y empecemos a construir lo que la familia Bentín nos dejó: una familia. Tenemos un objetivo para trabajar a favor del club”, señaló Raffo, que admitió errores en el tema de comunicaciones del club.

El presidente de Sporting Cristal se refirió al altercado que tuvo con los hinchas | Fuente: RPP Noticias





NUESTROS PODCAST

¿Estamos en la cuarta ola de la COVID-19? ¿qué características tendría?

El ministro de Salud, Jorge López, señaló hoy a la prensa que se registra un aumento sostenido de casos de COVID-19 a nivel nacional y que estamos a solo centésimas para ingresar a una cuarta ola. El doctor Elmer Huerta da más detalles sobre esta coyuntura.