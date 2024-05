Joel Raffo sobre el momento de Sporting Cristal: "Los esfuerzos que se hicieron no fueron suficientes"

Sporting Cristal no pudo meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, en estos primeros seis meses del año, quedó en el segundo lugar del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Es por ello que este viernes el presidente de Sporting Cristal dio una conferencia de prensa en la ciudad deportiva de La Florida en respondió de todo. Allí, Joel Raffo no tuvo problemas en dar réplica a cada una de las preguntas de la prensa local en esta ocasión.

"Lamentablemente, no nos alcanzó. Tomamos decisiones, las cuales se han visto reflejadas en el rendimiento del primer equipo. El objetivo del primer semestre no se cumplió y los esfuerzos que se hicieron no fueron suficientes, pero hay que rescatar algunas situaciones que se dieron como equipo", dijo Raffo.

No obstante, dio cuenta de que aún falta terreno y que buscarán coronarse en el Clausura para para pelear por el título nacional a fin de año.

"Nos encontramos a mitad de camino y hay que destacar el nivel de los fichajes. Hay un plantel conformado con un 60 % de formados en el club. Esto difiere de lo que pasa en el fútbol peruano", rescató el mandamás celeste.

Asimismo, Joel Raffo manifestó que es el principal responsable de que Sporting Cristal no haya alcanzado los objetivos en esta primera parte de año. Tiene claro que hay cosas por mejorar.

"Soy el máximo responsable de todo lo que ocurre, además que recibo y asumo todo tipo de sugerencias y críticas, algunas no tan constructivas. En el club tenemos la apertura para mejorar y dar un mejor servicio a cada uno de nuestros profesionales. La respuesta siempre ha estado a la altura del club", apuntó.

Sporting Cristal, de momento, no tiene DT

De otro lado, confirmó que Enderson Moreira deja la dirección técnica del primer equipo. Se llegó a un acuerdo con el entrenador brasilero para que salga del club.

"Quería aprovechar este momento por el profesionalismo, la dedicación, de su calidad humana. Muchas veces este tipo de decisiones, cuando se trata de buenas personas, son difíciles de tomar", sostuvo Joel Raffo a los medios locales.

