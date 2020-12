Jorge Cazulo: "Lograr títulos contra clásicos rivales es especial" | Fuente: Liga 1

Este domingo Sporting Cristal venció por 3-2 a Universitario de Deportes en el resultado global y se consagró campeón de la Liga 1 2020. Por su parte, Jorge Cazulo, volante y referente del club 'celeste', dio sus impresiones tras el encuentro.

"Me siento Inmensamente feliz, lo deseaba mucho. Era un título importante para el club, por el rival que enfrentábamos, ya nos había pasado antes contra Alianza Lima. Siempre poder lograr títulos contra clásicos rivales es especial, sobre todo porque la historia decía que la última final se había perdido", indicó en diálogo con RPP Noticias.

"Sentimos una responsabilidad muy grande de llevar adelante este escudo, de brindarnos como se nos brinda a nosotros la institución. Hemos tenido dos años difíciles, el año pasado fue duro, con muchos cambios, con mucha incertidumbre, pero el inmenso amor e inmenso compromiso que tiene este plantel ha llevado a lo más alto a esta institución que se lo merece", agregó el volante uruguayo.

En tanto a su cambio de rol este año en el campo de juego, resaltó: "Es lo que corresponde, siempre he tratado de estar por debajo del club, por encima de todo está Sporting Cristal. Me ha tocado jugar en distintas posiciones y uno no puede darle la espaldas al club. He estado en muchas instituciones y ninguna te trata como te trata Cristal, el ego no puede superar lo que realmente es importante".

Por último, se refirió a su posible retiro del fútbol en la presente temporada: "Me tengo que juntar el club, tengo que descansar con mi familia y tengo que pensar. Recorrí el camino para que este fuese mi último año, pero por un tema de respeto y de escuchar, ver qué necesidades tiene el club, llegado el momento anunciaré lo que tenga que anunciar".