Universitario y Sporting Cristal se enfrentan por la final de la Liga 1 Movistar | Fuente: Liga 1

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan este domingo 20 de diciembre en el Estadio Nacional. El duelo corresponde al partido de vuelta de la Liga 1 Movistar y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). En el compromiso de ida, los rimenses obtuvieron el triunfo por 2-1.

La transmisión radial llegará por RPP Noticias vía los 89.7 de la FM, lo podrás ver por en Gol Perú y la app Movistar Play, además, todos los detalles de la previa, partido y repercusiones los encontrarás en la página web RPP.pe

El último capítulo de la Liga 1 en su temporada 2020 se escribe -o se juega- en el Nacional. El título nacional es el deseo de los dos, los que fueron más regulares a lo largo del año según la tabla acumulada, pero el trofeo será solo para uno.



El cabezazo de Alberto Quintero para el descuento crema, representó un déja vu de la definición de hace más de dos décadas precisamente entre los mismos equipos, donde la 'U' cayó en la ida y en la vuelta obtuvo el campeonato, con el gol de 'Cuto' Guadalupe clave en el global. Aquel impulso de esperanza e ilusión también está en el lado rimense, aunque alimentado desde el galope ofensivo de un equipo que tuvo todo para someter a su oponente y concretar una diferencia mayor al 2-1 de la ida.

Universitario y Cristal se enfrentarán por cuarta ocasión en el año y si bien predomina la diferencia rimense, el último partido de la temporada, la gran final, cuenta con factores que se resisten a las estrategias y estadísticas previas.

El obligado a ganar es la 'U'. De no hacerlo se despide del título. Si vence por diferencia de un gol, sin importar cuál sea el marcador, irán al tiempo extra y con la opción de definir en penales. Ganar por dos tantos o más al final de los 90', los hará campeones luego de siete años, aunque el presenta indica que en sus últimas 14 presentaciones solo lo consiguieron en dos ocasiones (3-1 a UTC y 2-0 a Binacional).

A Sporting Cristal un empate le bastará para volver a imponer su hegemonía de la última década. Cada dos años campeón desde el 2012. Teniendo el mejor ataque de la temporada y al goleador de la Liga 1 en Emanuel Herrera, lo que menos les falta son argumentos ofensivos. En todo caso, en la primera final plasmaron la capacidad para una propuesta directa en cuanto a la búsqueda del gol y efectiva, dando cuenta también de la velocidad de sus elementos para los contragolpes.





LAS DUDAS

No se esperan mayores variantes en los equipos de cada uno respecto a la final, aunque para cada técnico persisten interrogantes. Ángel Comizzo no se saca de la cabeza a Federico Alonso, el más destacado de sus defensas en el mejor momento de Universitario, la Fase 1. El uruguayo se siente listo, pero el técnico argumentó que los médicos no aprueban que pueda jugar. Su inclusión es evaluada a pesar de que no juega desde el 5 de octubre. Asimismo, Jesús Barco está en la consideración para acompañar a Armando Alfageme en el medio sector.

Roberto Mosquera aguardará hasta el último por Christofer Gonzales, un elemento que le ofrece opciones en la producción sobre el campo rival y también dinámica. Cuenta con armas para optar por otras alternativas, pero el rendimiento de 'Canchita' en el año le llevan a alargar su decisión.

📸 Imágenes del entrenamiento del primer equipo en el @MonumentalU_. ¡Todo quedó listo para la gran final! ¡Faltan 90 minutos!#VamosCremas 💪🏼#TodosJuntos 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/LbfvzC7urC — Universitario (@Universitario) December 19, 2020

ALINEACIONES PROBABLES:

Universitario: José Carvallo; Diego Chávez, Aldo Corzo, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme, Jesús Barco, Alberto Quintero, Donald Millán, Alejandro Hohberg; Jonathan Dos Santos.

Sporting Cristal: Renato Solís; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jorge Cazulo, Martín Távara, Horacio Calcaterra; Christopher Olivares, Washington Corozo; Emanel Herrera.