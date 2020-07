Jorge Cazulo y Mario Salas lograron el título nacional de 2018 | Fuente: Prensa Cristal

Jorge Cazulo es el actual capitán de Sporting Cristal y uno de los líderes del equipo que salió campeón nacional por última vez en 2018. Aquella temporada, el ‘Piqui’ fue el mediocampista de primera línea con más minutos en cancha del plantel, de acuerdo a las decisiones de Mario Salas, el técnico celeste por entonces.

En la reanudación de la Liga 1 se volverán a reencontrar, aunque ahora como rivales, ya que el chileno tomó las riendas de Alianza Lima.

"En lo personal congeniamos muchos, incluso somos muy parecidos en algunas cosas, pero ahora vamos a competir. No seré hipócrita en decir que voy a ver sus partidos esperando que gane, simplemente que le vaya como le tenga que ir. No le deseo ni el bien ni el mal a Mario, pero sí quiero marcar el respeto, cariño y admiración que siento por él”, afirmó Cazulo en entrevista con ‘Movistar Deportes’.

En agosto de 2018, luego de ser campeones del Torneo Apertura, Cazulo renovó hasta el 2020 con Cristal, por lo que explicó si esta sería su última temporada como futbolista profesional, ya con 38 años de edad.

"No me he puesto a pensar si esta será mi última temporada o el próximo año. Lo que me he propuesto es disfrutar el día a día y ver qué pasa en este retorno luego de la pandemia. Pienso que este tiempo me ayudó para pasar tiempo de calidad con mi familia y los entrenamientos virtuales me sirvieron para fortalecer más mi cuerpo. Por lo pronto, es lindo reencontrarme con Roberto Mosquera en el tramo final de mi carrera”, expresó.

"Hace un tiempo vengo pensando en mi retiro y el día que llegue trataré de disfrutarlo y miraré hacia atrás para hacer un balance. Eso sí, seguiré vinculado al fútbol, aunque todavía no sé en qué será", agregó el uruguayo.