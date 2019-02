La última experiencia de Julio César Uribe como DT fue en 2017 en Juan Aurich. | Fuente: Wikipedia

Después de la destitución de Alexis Mendoza como entrenador de Sporting Cristal, uno de los nombres que apareció en el bolo para ponerse el buzo rimense fue Julio César Uribe. Al tratarse de uno de los máximos ídolos de la institución bajopontina, el 'Diamante' siempre ha sido visto por la opinión pública como una clara alternativa para entrenarla pero hasta ahora no se le ha dado la oportunidad.

Julio César Uribe conversó con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, justamente, sobre la chance de dirigir a Sporting Cristal tras la salida de Alexis Mendoza y consideró que por el solo hecho de ser ídolo producto de lo que hizo como futbolista no deberían nombrarlo como técnico del equipo celeste, sino por su experiencia y capacidad cumpliendo esa función en lugares anteriores.

"Cada quien tiene una hoja de vida y uno puede ser simpático o antipático, pero mal profesional y mala persona jamás. Lo que te da un nivel diferente es la experiencia de selección porque en corto tiempo clasifiqué a dos Copas América. A eso súmale los buenos trabajos en Chile y Colombia, además de hacer las cosas bien cuando me tocó dirigir. Que te nombren como técnico no está condicionado a si fuiste ídolo o no, sino si eres capaz", dijo el exjugador de 60 años.

Por otro lado, Julio César Uribe habló sobre toda la problemática que implicó la salida de Alexis Mendoza de Sporting Cristal y dio a conocer que hay un asunto de fondo aparte a los ya conocidos inconvenientes para inscribir a un elemento del cuerpo técnico.

"Trato de ser respetuoso siempre conociendo la situación de fondo. Sin embargo, tengo entendido que Alexis Mendoza no se va solamente por el tema de su cuerpo técnico, sino hay otra situación que no se está evidenciando y eso implica un poco faltar a la verdad. Pero es parte del manejo y las cosas hay que decirlas como son", concluyó Julio César Uribe.