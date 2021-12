Leandro Sosa | Fuente: Sporting Cristal

Hace algunas semanas se dio a conocer el fichaje de Leandro Sosa por Sporting Cristal y, por su parte, el volante uruguayo habló con el área de prensa del club 'celeste' sobre su llegada y expectativas para la temporada 2022.

"Estoy muy feliz. Para mí es un orgullo y un honor estar acá en una institución tan grande. Estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible al grupo y a las instalaciones que son increíbles. Esta es una oportunidad que se ha presentado en un buen momento para mí", sostuvo Sosa.

Asimismo, Sosa reveló cómo se dio en el momento que lo llamaron de Sporting Cristal: "Me llamaron y me dijeron que querían contar conmigo. Yo no lo dudé. Hablé con mi empresario y le dije que teníamos que llegar en corto a un acuerdo. Porque para mí, es un desafío muy grande. Cuando uno llega al Perú, ve como equipo modelo a Sporting Cristal. Tengo el deseo de trascender y ganarme un lugar acá".

Por último, el ex Ayacucho FC indicó: "Uno de afuera siempre ve que Cristal pelea por los campeonatos. Mi deseo es continuar por esa línea tratando de mejorar siempre. Este club te obliga a pelear por grandes puestos. Eso se construye día a día, y para eso tenemos que trabajar juntos de la mejor manera".