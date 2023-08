Neymar llegó a un acuerdo con Barcelona y rescindiría su contrato con el PSG, según 'El Chiringuito'

Al margen de Kylian Mbappé y su futuro incierto, Neymar es el protagonista del mercado de fichajes. El delantero brasileño, según medios franceses, ya no tiene espacio en el París Saint Germain (PSG) ante la llegada del entrenador español Luis Enrique. En medio de esa coyuntura, el programa 'El Chiringuito' anunció su regreso a Barcelona.

El periodista José Álvarez, especialista en la actualidad de Barcelona, dio la noticia. "Bombazo. Hay acuerdo Neymar y Barza para la llegada del brasileño", señaló.

La información del medio español destaca que el acuerdo es por 13 millones de euros por cada una de las dos temporadas. Eso incluiría un bonus extra de dinero. Claro, que el cierre de la negociación está supeditada que Neymar rescinda contrato con el PSG.

Luis Enrique ya no tiene en su planes a 'Ney', que anotó dos goles en el triunfo (3-0) en el amistoso frente a Jeonbuk en Corea del Sur.

Neymar es el jugador más caro de la historia

Neymar llegó a PSG en 2017 y hasta ahora es el fichaje más caro de la historia. El cuadro parisino le pagó a Barcelona 222 millones de euros por el traspaso del crack brasileño que no logró la Champions League para el equipo del Parque de los Príncipes.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

💣 BOMBAZO: hay ACUERDO NEYMAR-BARÇA para la llegada del brasileño.



🔥 Solo falta que rescinda su contrato con el PSG y el club azulgrana de salida a jugadores.



👀 Lo ha contado @10JoseAlvarez esta mañana en el Twitch de @elchiringuitotv.#JUGONES pic.twitter.com/fbiuNP4oY4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 11, 2023

Neymar aún entrena con el primer equipo de PSG

El brasileño Neymar y el italiano Marco Verratti se entrenaron con el primer equipo a pesar de que Luis Enrique no cuenta con ellos.



Por otra parte, varios medios franceses recogen que Neymar y Verratti participaron en el entrenamiento del primer equipo a pesar de que el club les comunicó que no contaba con ellos.



El director deportivo, Luis Campos, y el entrenador, Luis Enrique, les comunicaron en persona la noticia e incluso les excluyeron de las fotos oficiales para la próxima temporada.



Sin embargo, Neymar y Verratti no han sido relegados a entrenar de forma separada con los apartados del primer equipo, a los que la dirección quiere convencer para que busquen una salida, excepto en el caso de Kylian Mbappé, apartado por negarse a prolongar su contrato con el club.



Neymar no fue incluido en spot publicitario de PSG