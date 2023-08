Ignácio da Silva, su interés de solo jugar por Cristal en Perú y la llamada de otro grande de la Liga 1

Ignácio da Silva tiene la clara intención de continuar en Sporting Cristal. El contrato del zaguero central brasilero en la tienda celeste va hasta fines del presente año.

RPP Deportes pudo conocer esta semana que las negociaciones entre Sporting Cristal y el defensa brasilero Ignácio da Silva se mantienen para firmar un nuevo vínculo. Ahora, este viernes, el representante del jugador conversó con la prensa internacional y dio algunos detalles.

"Ignácio está muy feliz en el club. Eso es un punto esencial y estamos en conversaciones con el director deportivo para que pueda continuar escribiendo una linda historia en Cristal", sostuvo Diego Aguiar al diario AS.

En Sporting Cristal, Ignácio da Silva usa el dorsal 14. | Fuente: @ClubSCristal

Ignácio da Silva quiere seguir en Sporting Cristal

Por otro lado, descartó que el futbolista en mención sea parte de otro elenco de la Liga 1 que no sea el que dirige el técnico Tiago Nunes en el futuro.

"No vamos a hacer negocio con ningún otro equipo del Perú. Hemos dejado bien en claro que vamos a cumplir nuestra palabra. Vamos a ser gratos porque ellos (Sporting Cristal) han confiado en él. La renovación es algo que se está hablando y hay grandes chances que pase. No se ha concretado todo", remarcó.

En otro momento, comentó que recibió una comunicación de otro conjunto grande de la liga peruana de primera división por Ignácio da Silva. Sin embargo, no estuvo dispuesto a negociar.

"Otro club me ha llamado. No diré cuál, pero se han contactado para saber sobre su valor y un interés. Agradecí y respondí que no había intención de hablar. La continuidad de Ignacio en Perú es exclusiva para Sporting Cristal", dijo el agente.

Por último, confirmó que se dio una llamada de un elenco del extranjero para ver la disponibilidad del futbolista en el mediano plazo.

"Se dieron contactos en Brasil y otros dos países, pero solicitamos que se comuniquen con la dirigencia del club. El proyecto es que se convierta en un jugador consagrado. Una carrera sólida y vencedora. Antes de tomar en cualquier decisión él piensa en su familia y ha pedido tiempo para pensar el tiempo que sería el contrato. Pidió calma porque está en una fase decisiva. Confío en que vamos a llegar a un acuerdo. Son detalles y no veo que la barrera sea difícil", indicó.

