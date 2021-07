Luis Alberto Bonnet | Fuente: Sporting Cristal

El último miércoles Sporting Cristal empató por 1-1 a Arsenal de Sarandí y consiguió la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, Luis Alberto Bonnet, ex delantero e ídolo del cuadro rimense, se refirió a este importante logro.

"Tiene un mérito enorme Sporting Cristal siempre sacando cara y jugando bien. Me gustó mucho Christofer Gonzáles, creo que tiene un manejo bárbaro, me gustaría que lo habiliten más cuando pasa al ataque", indicó Bonnet en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, también se refirió a la falta de gol de Marcos Riquelme: "Es indudable que Riquelme debe estar preocupado más que nadie por no hacer goles, nosotros como delanteros tenemos la mira en que si hacemos goles, nos van a aplaudir, y si no haces goles, por más que colabores, vives del gol".

Sobre los puestos en que podría llegar un refuerzo en Sporting Cristal, Bonnet sugirió: "Seguramente Cristal podría buscar un back central para afrontar el resto de la Sudamericana, también algún 6 que sirva de tapón, o un 9 que siempre vendría bien. Esos son los tres puestos".

Volver a La Florida:

En tanto a lo personal, Bonnet fue consultado sobre si volvería a Sporting Cristal ocupando algún puesto en el área deportiva: "No descarto para nada volver a trabajar en Sporting Cristal, no es algo que tenga planeado, pero todo puede pasar. Jorge Soto me dijo que me mandaba una camiseta de parte del club, estoy muy agradecido con ellos".

