Miguel Araujo fue operado con éxito y envió mensaje de tranquilidad a los hinchas de Sporting Cristal

Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, envió un mensaje de tranquilidad tras ser operado de la muñeca.

A través de sus redes sociales, el central Celeste agradeció al club y a todos aquellos que se preocuparon tras la lesión que sufrió durante el partido con Alianza Lima por el Torneo Apertura.

"Quiero agradecer inmensamente a Dios, primero, porque de su mano, todo. A la institución, Sporting Cristal, porque me respaldó desde el minuto 1, a los mensajes de familiares, amigos e hinchas, y no tan hinchas, también por su preocupación, su buena onda y sus deseos por mi pronta recuperación", indicó en un primer momento.

"Ya de alta, con la bendición de Dios, y todo muy bien. Gracias a los médicos, a todos, absolutamente, muchísimas bendiciones", finalizó el defensor, acompañado de algunas fotografías y videos de su intervención.

La lesión de Miguel Araujo en Sporting Cristal

Miguel Araujo llegó a Sporting Cristal y, de inmediato, se hizo un espacio en el 11 titular. De hecho, ha sido la gran figura de los últimos partidos, sobre todo ante Alianza Lima. Sin embargo, rápidamente, estará varias semanas fuera de las canchas por lesión.

RPP pudo conocer —tras el encuentro— que el defensa central sufrió la luxación de la muñeca de la mano izquierda, con lo que se perderá los próximos partidos con el conjunto celeste.

A priori, se espera que vuelva recién después de la fecha doble de Eliminatorias, por lo que su lugar sería ocupado por Alejandro Pósito o por Luis Abram, que fue anunciado como nuevo refuerzo en las últimas horas.