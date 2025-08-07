Últimas Noticias
Comerciantes Unidos vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura?

Comerciantes Unidos vs. Cienciano: ¿dónde ver el partido por el Clausura 2025?
Comerciantes Unidos vs. Cienciano: ¿dónde ver el partido por el Clausura 2025? | Fuente: Liga 1
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Comerciantes Unidos y Cienciano, en Cutervo, protagonizan el partido que abre la quinta jornada del Clausura en la Liga1 Te Apuesto 2025.

Comerciantes Unidos vs. Cienciano EN VIVO: se enfrentan este viernes 8 de agosto en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo (Cajamarca). El partido corresponde a la fecha 5 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


La quinta jornada del Clausura se pone en marcha en Cutervo. Las 'Águilas' buscan su primer triunfo en este torneo. La racha de partidos sin ganar ha llevado a Comerciantes Unidos a ser el último de la tabla acumulada, con lo que está seriamente complicado con el descenso. Ante Cienciano no contará con su capitán Matías Sen.

El 'Papá', por su parte, se sacudió en la última jornada de no conocer victorias en el Clausura al golear a Los Chankas. El cuadro de Carlos Desio quiere recuperar terreno para ingresar a zona de Copa Sudamericana.

Comerciantes Unidos vs Cienciano: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

Comerciantes Unidos no tiene victorias en el Torneo Clausura y en la fecha 3 cayó 3-2 ante Los Chankas. Cienciano, en tanto, llega tras golear 3-0 a Los Chankas en Cusco.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Cienciano EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Comerciantes Unidos ante el elenco de Cienciano está programado para el viernes 8 de agosto en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, de la ciudad de Cutervo (Cajamarca). El recinto tiene capacidad para recibir a 8 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Cienciano EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 4:00 p.m
  • En Venezuela, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 5:00 p.m
  • En Uruguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 2:00 p.m.
  • En España, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 10:00 p.m

¿Dónde ver el Comerciantes Unidos vs Cienciano EN VIVO y DIRECTO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Comerciantes Unidos vs Cienciano: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Paolo Méndez, Rotceh Aguilar, Flavio Alcedo, Nahuel Tecilla; Pablo Cárdenas, Alexander Lecaros, Keyvin Paico; Julián Marchioni, Mathías Carpio y Gonzalo Sánchez.

Cienciano: Ignacio Barrios; Jimmy Valoyes, Danilo Ortíz, Maximiliano Amondaraín, Yimy Gamero; Agustín González, Cristian Neira, Claudio Torrejón, Alejandro Hohberg; Beto da Silva y Carlos Garcés.

Comerciantes Unidos vs Cienciano: últimos resultados

  • 01/08/2025 | Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos – Clausura
  • 27/07/2025 | Comerciantes Unidos 0-0 Deportivo Garcilaso – Clausura
  • 18/07/2025 | Universitario 3-1 Comerciantes Unidos – Clausura

  • 04/08/2025 | Cienciano 3-0 Los Chankas – Clausura
  • 01/08/2025 | Deportivo Garcilaso 2-1 Cienciano – Clausura
  • 26/07/2025 | Cienciano 1-1 Universitario – Clausura

