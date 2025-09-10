Últimas Noticias
Sporting Cristal: Miguel Araujo superó lesión y volvió a los entrenamientos

Miguel Araujo debutó en el fútbol profesional con Sport Huancayo.
Miguel Araujo debutó en el fútbol profesional con Sport Huancayo. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo
Jean Dueñas

por Jean Dueñas

·

Según pudo conocer RPP, el defensor Miguel Araujo superó su lesión en el brazo y reapareció en la práctica de Sporting Cristal.

Sporting Cristal se prepara para el partido del domingo ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura y, en medio de la preparación, destaca la presencia de Miguel Araujo.

Como se recuerda, el defensa nacional sufrió una lesión en la muñeca de la mano izquierda durante los minutos finales del encuentro ante Alianza Lima (0-0) en Matute.

Tras ello, Sporting Cristal dio a conocer en un comunicado que el jugador sería sometido a una intervención y que su recuperación estaría pendiente a evolución.

¿Puede jugar ante Cusco FC?

Según pudo conocer RPP, Miguel Araujo ha vuelto a entrenar con Sporting Cristal. De hecho, el jugador trabajó a la par de sus compañeros y realizó la sesión completa de entrenamientos sin problemas. Ahora, será decisión del técnico Paulo Autuori si lo incluye en la lista de convocados para enfrentar a Cusco FC.

Otra vuelta a los trabajos ha sido la de Luis Iberico, quien no juega con Sporting Cristal desde al año pasado y previo al inicio de la temporada había pasado por el quirófano. Se pudo conocer que el delantero peruano también ha trabajado sin problemas, aunque su evaluación se irá conociendo con el correr de los días.

Sporting Cristal Miguel Araujo Luis Iberico

