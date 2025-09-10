Vuelve la Liga1 Te Apuesto: programación de partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Liga 1 Te Apuesto 2025 vuelve al primer plano tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Selección Peruana se despidió como penúltimo de la clasificación.

La atención vuelve a colocarse en el Torneo Clausura, donde todo está apretado al haber solo tres puntos de diferencia entre el primero y el quinto, pero con el detalle que tiene un partido menos Sporting Cristal (2°) y dos Cusco FC (3°).

El líder es Universitario de Deportes, que se concentra exclusivamente en el Clausura por lo que queda de la temporada. Si logra ganarlo, tras llevarse también el Apertura, conseguirá automáticamente el título nacional.

Duelos con mucho voltaje en la altura

La ‘U’ afrontará uno de los partidos más complicados de su calendario visitando a Melgar en la altura de Arequipa. Si el rojinegro de Juan Reynoso aún busca luchar por el Clausura, está obligado a quitarle el invicto a los cremas, que podrán contar con Alex Valera y Edison Flores.

Uno de los cotejos más esperados de la jornada se desarrollará en el Garcilaso de la Vega, con otro duelo entre equipos que no han perdido en el torneo. Cusco FC se medirá a Sporting Cristal. El vencedor de este duelo podría llegar a la punta en caso se de un traspié de los cremas.

Alianza Lima no renuncia a la Liga1 y en la octava fecha del Clausura enfrentará a Deportivo Garcilaso en Matute. Los cusqueños tampoco conocen de caídas y los blanquiazules tendrán las bajas de Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

La acción de la jornada comenzará el viernes 12 de setiembre, con el duelo entre UTC y Ayacucho FC, dos rivales directos en la lucha por evitar el descenso.

Sporting Cristal visitará a Cusco FC en el Garcilaso de la VegaFuente: Liga 1

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Viernes 12 de septiembre

1:00 p.m. | UTC vs. Ayacucho FC – Estadio Germán Contreras Jara (Cajabamba)

3:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Los Chankas – Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

Sábado 13 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos – Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II – Estadio Campeones del 36 (Sullana)

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso – Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Domingo 14 de septiembre

12:30 p.m. | Alianza Universidad vs. Cienciano – Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | FBC Melgar vs. Universitario – Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

5:30 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal – Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Descansa: Atlético Grau