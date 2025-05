Lo tiene claro: Pedro Aquino habló de la posibilidad de regresar a Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal, de cara a lo que será el mercado de pases en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, hará fichajes con Paulo Autuori en la dirección técnica y uno por la que ha sido preguntado la directiva es Pedro Aquino, actual volante del Santos Laguna en la Liga MX.

Justamente, Pedro Aquino entrena con la Selección Peruana y tras el trabajo de este martes en la Videna fue consultado si es que hay la chance de verlo nuevamente con la camiseta de Sporting Cristal en el corto plazo.

"No le cierro las puertas a nadie ni mucho menos a Cristal. Soy hincha y hay ganas de volver en algún momento. Ahora tengo chances de seguir en el extranjero. Luego ya se verá", le dijo Aquino a los medios locales.

La vuelta de Aquino a Cristal tendrá que esperar

Hay que tener en cuenta que el popular 'Roca' tiene contrato con su actual conjunto en la liga mexicana de élite hasta el año 2027.

Por otra parte, se refirió a las chances de la Selección Peruana de clasificar al Mundial 2026. Quedan cuatro jornadas en la cita premundialista en Sudamérica.

"No perdamos la fe de ir al Mundial y trabajaremos hasta donde podamos. Hace mucho no tenía la posibilidad de tener unas vacaciones acá en Perú y ahora entrenar con la selección tampoco. Estoy feliz de estar con la blanquirroja", indicó Pedro Aquino.

Por último, el también exAmérica y Monterrey agregó que "desde hace tres meses no tengo lesión y últimamente no participaba con mi club en México. Espero estar ante Colombia y tengo ilusión de arrancar contra Colombia. Si no, apoyar desde la banca como antes lo he hecho".

¿Qué han dicho en Sporting Cristal sobre Pedro Aquino?

En el mes de febrero, el director deportivo Gustavo Zevallos fue consultado si es que hay la posibilidad de contar con Pedro Aquino en las filas de la 'SC'.

"Nos encantaría porque es un jugador formado en el club, jugador de selección. Internacionalmente siempre ha dado cosas importantes, pero actualmente queda descartado", remarcó.

