Percy Liza | Fuente: Liga 1

El último martes Sporting Cristal estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo ante Universitario de Deportes; sin embargo, los cremas anotaron dos goles y empataron por 2-2 en los últimos cinco minutos del compromiso.

Por su parte, Percy Liza, delantero del cuadro 'celeste' y una de las revelaciones del equipo en esta temporada, conversó con RPP Noticias sobre el encuentro: "Hubo un momento en el que empezamos a tenerla y a tocar, generó desorden en ellos y se les veía un poco rendidos. A veces entra, a veces no, también hay algo de suerte", indicó en Fútbol Como Cancha.

Asimismo, también se refirió a las declaraciones que tuvo Roberto Mosquera tras el compromiso indicando que hizo mal los cambios en la segunda parte que les costó perder el triunfo.

"Creo que el profesor, como líder del grupo, se hizo cargo. Pero la responsabilidad no es toda de él, no digo que no haya hecho un mal cambio, todos nos equivocamos, pero nosotros en el campo también lo podríamos contrarrestar", agregó Liza.

Competencia sana con Marcos Riquelme:

En tanto a la posición de delantero, Percy Liza viene ganando más terreno que el argentino Riquelme en los últimos encuentros. Sobre esto, precisó: "Siempre ha habido respeto entre todos los jugadores. Hay buena relación, no hay envidia por parte de nadie. Si le toca jugar al otro, uno está apoyándolo".