Luego de tres partidos sin victorias, Sporting Cristal volvió al triunfo al derrotar a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional por 1-0 en la jornada 18 de la Liga 1 Movistar. El cotejo le permitió a los rimenses, además, romper el invicto que tenía el cuadro crema con Ángel Comizzo en la dirección técnica. El único tanto lo convirtió Washington Corozo y luego sufrieron la expulsión de Horacio Calcaterra.

“Tuvimos mucha garra cuando la necesitamos, que fue todo el partido, pero con 10 ya no es el estado físico el que te hace correr, sino las ganas de ganar el partido. Eso está bien, en un equipo tan joven, de 23 años. Mandarle un mensaje a la hinchada que estamos trabajando para ellos, porque hay 2 o 3 que están un poco tistes, no sé por qué. Estábamos en el puesto 17, a un punto de la casilla 18 y llegamos a un segundo lugar. Acá no hay lugar para tristezas, esto es para meter, para demostrar que Cristal tiene una historia. Mientras yo sea el entrenador, hay que respetar esa historia”, afirmó Roberto Mosquera tras el cotejo.

Los celestes llegaron a los 30 puntos y se ubican en el tercer lugar, a nueve unidades del puntero Universitario. Con solo una fecha más en la Fase 1, ya no pueden luchar por el título.

“Este es un clásico. Los clásicos eran entre Alianza y la ‘U’, pero en 50 años Cristal logró casi 20 títulos. Ahora es Cristal - U, Cristal – Alianza. Es un clásico. La importancia que si hubiéramos logrado los puntos que perdimos, este partido podría haber sido el que definía el campeonato, con una fecha por jugar. Nosotros no hicimos nuestra tarea, es un equipo joven, decepcionamos en algunos juegos. Así que ganar un clásico, ganarle al campeón que está invicto, es motivo de otra satisfacción y orgullo”, aseguró Mosquera.