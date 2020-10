Ángel Comizzo perdió su invicto ante Sporting Cristal | Fuente: Prensa U

Universitario de Deportes perdió este jueves por 1-0 ante Sporting Cristal en la fecha 18 de la Liga 1, con lo que perdió en el certamen por primera vez desde su reanudación por la pandemia del coronavirus y también cedió el invicto que tenía con Ángel Comizzo.

“Lo buscamos por todos loados, por fuera, por dentro, pusimos gente para abrir la cancha. Da bronca perder por un contragolpe, porque la jugada se originó en una contra y es difícil digerir cuando te hacen gol de contragolpe y no de jugada elaborada. Me molesté en ese momento, pero luego el equipo recuperó la postura, volvió a jugar como tiene que hacerlo. Intentamos, pero no nos alcanzó”, dijo el entrenador argentino tras el compromiso.

Con este resultado, la ‘U’ perdió por segunda ocasión en el torneo. La primera fue con Gregorio Pérez al mando, ante César Vallejo. Pese a ello, ya es inalcanzable en el primer lugar de la clasificación.

“Me hacen sentir orgullosos estos jugadores, nos representan de la mejor forma. Ir tantos partidos sin perder un juego, atacar todos los partidos y jugar con la dinámica que lo hacen es elogiable. La entrega que tienen me hace sentir muy orgulloso”, señaló.

El estratega se refirió al caso de Jonathan Dos Santos, quien abandonó entre lágrimas el terreno durante el primer tiempo por lesión y fue reemplazado por Alexander Succar.

“Alexander tiene toda nuestra confianza, los dos están en un bue nivel, trabajan de la misma forma. Le toca a Jonathan, que es el goleador del campeonato ser titular, pero Succar es un gran jugador, confiamos en él, esperamos que lo haga de la mejor forma. No es lo mismo jugar en todos los partidos que entrar en un momento apurado como le tocó”, concluyó.