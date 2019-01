Christofer Gonzales dejó Universitario en 2015. | Fuente: Difusión

Durante la administración de Raúl Leguía, Christofer Gonzales dejó Universitario de Deportes para fichar por Colo Colo. Según información de ese momento, la dirigencia crema vendió únicamente el 50% del pase del jugador. Ahora que 'Canchita' es celeste, la polémica surgió.

Mientras miembros de la 'U' evalúan qué medidas tomar, el volante fue presentado en Sporting Cristal. Y el gerente deportivo rimense no ocultó su versión. Eso sí, aclaró que el club no tiene nada que ver.

"Cuando hablamos con Colo Colo, nos manifestaron que tienen el 100% de los derechos del jugador. En el contrato participa Christofer y él avala eso. Si hay un acuerdo con la 'U', Cristal no tiene nada que ver ahí", dijo Alfonso García-Miró.

Además, aseguró que la 'U' no se ha comunicado con la directiva celeste. "Universitario no nos ha contactado ni preguntado nada porque no hemos participado de ese acuerdo. Si ellos tienen un acuerdo con la 'U', ellos deben conversar y estoy seguro que, si hay algo que cumplir, Colo Colo lo hará. Eso es algo que se tiene que resolver", finalizó.