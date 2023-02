Leandro Sosa llegó a Sporting Cristal en la temporada 2022. | Fuente: Club Sporting Cristal

El partido más atractivo de la fecha 3 de la Liga1 Betsson 2023 es, sin dudas, el Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Sin embargo, si se jugará o no es una incógnita. El club blanquiazul ha expresado en más de una ocasión, y mediante distintos representantes, que no lo hará, si es que la FPF no levanta la medida cautelar.

En ese sentido, todo hace indicar que los íntimos no serán parte del encuentro. Por el contrario, la institución rimense nunca fue parte del grupo de los ocho que se opuso a que sea la Federación Peruana de Fútbol la que maneje sus contratos por derechos televisivos, hecho que fue aprobado por gran mayoría en los nuevos estatutos.

De todas formas, los celestes reafirmaron su participación en el partido, programado para el domingo 5 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en el estadio Alberto Gallardo, en el marco del inicio de la Liga1 Betsson 2023, con la tercera jornada, pues las dos previas fueron suspendidas y serán reprogramadas.

Por medio de sus redes sociales, Sporting Cristal comunicó que el plantel se encuentra listo para el arranque del torneo. "¡Vuelve el fútbol y nuestro amado equipo! No podremos estar juntos, pero dejaremos todo en la cancha por nuestros colores. ¡Fuerza Cristal!", es el texto que acompaña una gráfica en la que se ve a distintos jugadores del primer equipo, entre ellos Alejandro Hohberg, Yoshimar Yotún y Nilson Loyola.

El encuentro ante Alianza Lima se llevará a cabo a puertas cerradas, pero podrás seguir todas las incidencias en RPP.pe. Si un equipo no se presenta, según el reglamento, perderá por Walk Over, lo que equivale a un marcador en contra por 3-0.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



El post de Sporting Cristal

¡𝗩𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗲𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝘆 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼! 😍



No podremos estar juntos, pero dejaremos todo en la cancha por nuestros colores. 🎽💙



¡𝗙𝗨𝗘𝗥𝗭𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟!#SomosFamilia pic.twitter.com/hw1hVOxJxI — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 2, 2023

El árbitro del Sporting Cristal vs. Alianza Lima

La Comisión Nacional de Árbitros ya realizó la programación de jueces y designó a Kevin Ortega como el principal para el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, programado para el domingo a las 10:00 am.

El árbitro FIFA esta´ra acompañado de Michael Orué y Anderson Quispe como asistentes, mientras que Alejandro Villanueva será el cuatro oficial. Asimismo, Yovani Quevedo fue designado como asesor.