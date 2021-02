Emanuel Herrera dejó Sporting Cristal para unirse a Argentinos Juniors | Fuente: Andina / Liga 1

El registro de Emanuel Herrera durante su paso por Sporting Cristal apuntaba a que el atacante concluya su ciclo de la mejor manera. 70 goles y 18 asistencias en 93 partidos, dos títulos, récord goleador en una sola temporada y considerado el mejor jugador en la última Liga 1, es el reflejo de ello, sin embargo, no fue así.

La ‘Maquinaria’ se marchó a Argentinos Juniors y el cruce de versiones entre él y la directiva por su partida no empujó hacia un cierre imaginado.

Quien se refirió al respecto fue el exdelantero Waldir Sáenz, quien cuestionó la decisión del argentino y recordó el largo periodo entre 2019 donde el ‘9’ no pudo jugar por una lesión.

“El club te esperó ocho meses, te recuperó, te hizo figura, ¿y ahora le pagas así? Está resentido porque no se han despedido de él o porque no le han hecho una despedida como a Maradona en la Bombonera. La verdad no entiendo”, dijo el goleador histórico de Alianza Lima en ‘Depor’.

Waldir insistió en la forma cómo terminó desligándose Herrera, quien tenía contrato con los celestes por todo el 2021.

“Si uno tiene amistades en el futbol, porque amigos son pocos, vas y te despides. ¿Qué quería? Que lo traigan, que lo lleven a la cancha, eso no se lo han hecho ni al ‘Chorri’”, señaló.

En entrevista con el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias, el director general de Sporting Cristal, Juan José Luque, se mostró sorprendido ante las afirmaciones del argentino.

"Es una situación que me sorprende. Ha sido petición del jugador mostrando una petición personal, siendo muy insistente y constante por lo que vivía su familia", afirmó.





