Yotún sobre el momento que atraviesa Sporting Cristal: "El proyecto no es malo, pero ahora no está dando resultados"

Reconoce el mal momento. Yoshimar Yotún, futbolista de Sporting Cristal, aseguró que el proyecto que tienen los nuevos dueños del cuadro Celeste no es malo, pero que se necesitan títulos para que sea mucho mejor.

En conversación con Hazme el Aguante, el volante de la Blanquirroja dijo comprender la molestia del hincha porque Cristal es un equipo acostumbrado a alzar título, por lo que el proyecto ahora no está dando los resultados esperados.

"Es duro porque, por más que hayan cambiado de dueños y todo, el proyecto no es malo, pero a veces los proyectos con títulos son mucho mejor", aseguró.

"La última vez que Cristal salió campeón fue en el 2020 y es complicado para el hincha. Por ese lado, es un poco entendible, que el hincha se acostumbre a un club ganador, pero el proyecto quizás ahora no está dando resultados”, complementó.

Yotún y la desconexión hincha - dirigencia

Por otro lado, al ser consultado sobre los problemas con la hinchada Celeste, el capitán indicó que les ha afectado contar con poco público en el Alberto Gallardo y que los jugadores no deben sufrir ese distanciamiento.

“Nos choca porque el hincha es importante y es parte de la historia del club. Hemos jugado muchos partidos con poca gente y eso ha sido muy doloroso porque nosotros necesitamos del hincha, de tener un Gallardo lleno, eso hace que los rivales sientan el estadio", indicó.

"Por más que tengan sus diferencias con los directivos, no deberían afectarnos a nosotros, ellos deben seguir alentándonos porque una cosa son los dirigentes y otra el equipo. El equipo necesita mucho de su hinchada y por eso creo que este año ha sido muy duro”, finalizó.