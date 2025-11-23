Últimas Noticias
Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿cuándo se jugarán las semifinales de los playoffs de la Liga1 2025?

¿Cuándo se jugarán las semifinales de los playoffs de la Liga1 2025?
¿Cuándo se jugarán las semifinales de los playoffs de la Liga1 2025? | Fuente: X | Fotógrafo: @Liga1TeApuesto
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Entérate cuándo serán los partidos de ida y vuelta.

Solo uno buscará ser Perú 2. Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en la semifinal de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025, luego de quedar tercero y cuarto, respectivamente, en la tabla general del campeonato. 

Alianza Lima estaba en la obligación de vencer a UTC para tentar clasificar directamente a la final de los playoffs. Sin embargo, necesita también que Cusco FC pierda en su visita a Sport Huancayo. Y si bien el cuadro de Pipo Gorosito venció 3-0 a su rival, el equipo de Miguel Rondelli sacó una victoria importante por 2-1, asegurando el segundo puesto de la tabla.

De esta manera, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentará en los playoffs de la Liga. El partido de ida se disputará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el sábado 6 de diciembre en Matute.

Semifinales de los playoffs de la Liga

Partido de ida

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

  • Fecha: martes 2 de diciembre
  • Hora: por confirmar
  • Estadio: Nacional

Partido de vuelta

Alianza Lima vs. Sporting Cristal

  • Fecha: Sábado 6 de diciembre
  • Hora: por confirmar
  • Estadio: Matute
