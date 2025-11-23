Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿cuándo se jugarán las semifinales de los playoffs de la Liga1 2025?

Solo uno buscará ser Perú 2. Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en la semifinal de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025, luego de quedar tercero y cuarto, respectivamente, en la tabla general del campeonato.
Alianza Lima estaba en la obligación de vencer a UTC para tentar clasificar directamente a la final de los playoffs. Sin embargo, necesita también que Cusco FC pierda en su visita a Sport Huancayo. Y si bien el cuadro de Pipo Gorosito venció 3-0 a su rival, el equipo de Miguel Rondelli sacó una victoria importante por 2-1, asegurando el segundo puesto de la tabla.
De esta manera, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentará en los playoffs de la Liga. El partido de ida se disputará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el sábado 6 de diciembre en Matute.
Semifinales de los playoffs de la Liga
Partido de ida
Sporting Cristal vs. Alianza Lima
- Fecha: martes 2 de diciembre
- Hora: por confirmar
- Estadio: Nacional
Partido de vuelta
Alianza Lima vs. Sporting Cristal
- Fecha: Sábado 6 de diciembre
- Hora: por confirmar
- Estadio: Matute