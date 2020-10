Sporting Cristal | Fuente: Liga 1

Este miércoles Sporting Cristal empató por 3-3 ante Carlos A. Mannucci en un emocionate partido que intercaló goles entre ambas escuadras culminando en un gol a último minuto (94) por parte de Gonzalo Rizzo.

Tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador de los 'celestes', afirmó que fue un partido con un justo resultado: "Nos costó el trámite del partido y hubo un rival que propuso. Sí se puede jugar como Mannucci y como Sporting Cristal. Son los partidos que hacen regresar al público al estadio, esos partidos que dan ganas de ir. Me honra, me gusta pertenecer a este tipo de espectáculos", indicó Mosquera en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, también afirmó que pese a no contar con Loyola, Távara o Gonzáles, esto no afecta al rendimiento del colectivo: "Los dos equipos corrieron, quizá no nos gustó el final, pero quizá hubiera sido mucho premio para nosotros. Pusimos todo, hay individualidades como Cazulo, Calcaterra o Emanuel que está en un momento feliz", agregó.

"Estoy tranquilo, con dolor porque el ultimo minuto es un ultimo minuto obviamente que va a doler. Se extraña a Martín (Távara), a 'Canchita', a todos, pero hemos hecho tres goles, tampoco es que no se puede jugar sin ellos. No hago a un 'Tavaradependiente' o 'Gonzalesdependientes'. Siempre se les va a extrañar porque son jugadores diferentes, pero a pesar de eso podemos ganar partidos. Eso marca que por encima de las invidualidades está el colectivo", indicó el entrenador.