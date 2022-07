Alex Valera lleva 12 goles en la Liga 1 en 2022. | Fuente: Universitario

Su futuro está en el aire. Alex Valera no jugó en el triunfo de Universitario de Deportes ante Carlos Stein en la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Su deseo es seguir creciendo como futbolista en medio de la oferta de Al Fateh de Arabia Saudita.

En el cuadro crema señalan que la venta del delantero sería contraproducente para los intereses deportivos. El domingo, el director deportivo de Universitario, Manuel Barreto, indicó que hoy por hoy no se piensa en una transferencia de Alex Valera, aunque no descarta que se concrete a fin de año.

En esa línea, Valera se pronunciaría en las próximas horas sobre su caso. De momento, este lunes llegó a Camp Mar y entrenó, aunque no con sus compañeros tal como sucedió el viernes y sábado de la semana pasada.

El exjugador de Deportivo Llacuabamba tiene contrato con Universitario hasta el 31 de julio del 2022. Lleva 12 anotaciones en el presente año.

DT de Universitario sobre Alex Valera

"El único perjudicado en la situación de Valera va a ser el club, si el jugador se va perdemos un gran 9", señaló el DT de Universitario, Carlos Compagnucci, en relación a la situación de Alex Valera.

"Si se queda y no está con la cabeza en el juego tampoco nos suma, necesito cerrar el tema acá y que no se pierda el foco del equipo”, agregó el entrenador argentino.





Alex Valera es habitual convocado a la Selección Peruana. | Fuente: Universitario

Universitario sobre Valera: "Si es en tres meses no hay problema"



Universitario de Deportes dio a conocer que Alex Valera se mantendrá al menos hasta fin de año en el club crema. El director deportivo, Manuel Barreto, señaló que "deportivamente" no se aceptó la transferencia del delantero al Al Fateh, donde milita Christian Cueva.

"Deportivamente no aceptamos que sea en este momento la transferencia de Alex Valera, pero que sea en tres meses no hay problema. En este momento no lo podemos reemplazar", señaló Barreto a Gol Perú.

“Si tuviésemos la oportunidad, si hubiese sido hace un mes, de reemplazarlo, no hay ningún problema", agregó sobre los detalles de la decisión de la directiva de Universitario.

¿Cuándo fue el último gol de Alex Valera?

El último gol de Alex Valera con Universitario fue en la goleada por 4-0 ante San Martín en la fecha 2 del Torneo Clausura. Anotó de penal el 16 de julio pasado.





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre la nueva variante BA.2.75, bautizada como Centauro?

La Organización Mundial de la Salud continua investigando las nuevas variantes del coronavirus, perteneciente al linaje de ómicron, entre ellas la conocida como "Centauro" (BA.2.75). Según datos de la OMS, preocupa que su expansión tenga la misma velocidad que la de la variante India. El doctor Elmer Huerta nos da más detalles sobre esta nueva variante.